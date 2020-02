Den siste tiden har Vermont-senator Bernie Sanders vært i medvind, etter to sterke resultater i New Hampshire og Nevada. Han gjorde det også bra under det kaospregete nominasjonsvalget i Iowa.

Tidligere visepresident Joe Biden, derimot, har slitt i oppoverbakke. Den trenden håper han nå å snu, i demokratenes siste styrkeprøve før «Supertirsdag» i neste uke, da en tredjedel av delegatene det er mulig å karre til seg skal kjempes om.

Og i South Carolina, der valget foregår i natt norsk tid, ligger den tidligere visepresidenten godt an, ifølge valgmålingene, spesielt på grunn av stor støtte blant afroamerikanske velgere.

– For å vinne kampen om denne nasjonens sjel, trenger vi at alle trår til, og lar sin stemme bli hørt, er Bidens Twitter-oppfordring til velgerne i South Carolina lørdag.

Han har ved flere anledninger erklært at han elsker delstaten, og sagt at han vil vinne kampen her, skriver New York Times.

Så langt har Biden brukt 23 dager i delstaten. Sanders har forøvrig vært der tre flere dager.

Fikk juling sist

Bernie Sanders fikk en solid tommel ned fra velgerne i delstaten da det sto om valget mellom han og Hillary Clinton sist gang demokratene kjempet om presidentkandidatvervet. Lørdag har han reist for å holde valgmøter i delstaten Massachusetts, og nevnte ikke South Carolina-valget han ligger dårlig an i.

I South Carolina er det mulig å hente 54 delegater. Det trengs 1991 for å vinne.

Onsdag denne uken hentet Biden inn en viktig støttespiller fra demokraten James Clyburn, som New York Times omtaler som delstatens mest innflytelsesrike og mektige afroamerikanske demokrat. Ifølge avisen vil et nytt Biden-nederlag her være katastrofe.

Milliardær måler høyt

Til tross for dette har Bidens valgmålinger i delstaten falt med 11 prosent siden juli i fjor.

Ifølge New York Times har Biden en oppslutning på 29 prosent, mot Sanders' 20. Milliardæren Tom Steyer følger etter med 16 prosent, mens senatorene Elizabeth Warren og Amy Klobuchar, tidligere South Bend-ordfører Pete Buttigieg og alle måler under ti prosent.