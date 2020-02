Sjokktap for Liverpool – ble knust av Watford

Watford-Liverpool 3-0

Det var nesten 14 måneder siden sist – lørdag kveld skjedde det igjen: Liverpool tapte en kamp i Premier League.

Og da de først gikk på et nederlag – så tapte de så det sang.

Nedtrykkstruede Watford kjørte fullstendig over Jürgen Klopps menn og påførte dem et sviende 0-3-nederlag.

– Dette er en ripe i lakken. Liverpool er vant til å vinne, sa en vantro Endre Olav Osnes fra kommentatorplass.

– Jürgen Klopp tror knapt det han ser.

– Tungt å svelge

Liverpools forsvarsbauta Virgil van Dijk var en av dem som ikke var på topp lørdag.

– Vi må først og fremst gi honnør til Watford. De fortjente det. Vi må gå i oss selv. Vi må forbedre oss. Det er tungt å svelge, sier van Dijk til Sky Sports etter kampen.

– Det er ikke akseptabelt at vi taper 0-3 her, og heller ikke måten det skjedde på.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var ved godt mot til tross for sjokktapet.

– Av og til er det bedre at man putter alle de dårlige tingene i en kamp og ikke sprer det ut over fem kamper. Da vi praktisk talt forærte dem det tredje målet, så tenkte jeg at «OK, dette er en slik kamp».

– Vi visste at dette ville skje en eller annen gang. Vi tenkte aldri på seiersrekken vår. Nå må vi starte en ny en, sier Klopp til BEIN Sports.

Jaget rekorder

I den store sammenhengen har nok tapet svært liten betydning for Liverpool. Kun koronaviruset kan hindre dem i å ta hjem Premier League-tittelen, men de røde hadde los på flere rekorder denne sesongen.

For Watford kan imidlertid seieren vise seg å være livsviktig. Nigel Pearsons menn er nå over streken, foran Bournemouth på målforskjell, og à poeng med West Ham på plassen foran.

Forrige tap i ligaen for Liverpool kom mot Manchester City 3. januar 2019. Siden hadde de gått 44 strake ligakamper uten tap.

Mandag denne uken tangerte de Manchester Citys rekord med 18. strake ligaseirer. I tillegg hadde Liverpool-fansen et berettiget håp om at laget skulle kopiere Arsenals fantastiske bedrift fra 2003/04-sesongen og gå en hel sesong uten tap.

Slik skulle det ikke gå.

Dermed beholder også Arsenal sin rekord med 49 strake ligakamper uten tap. Men Virgil van Dijk mener det ikke betyr noe.

– Det gjør vondt å tape. Men rekordene er kun for mediene og alle andre som prater om det. Vi nevnte det ikke en eneste gang, sier nederlenderen til Sky Sports.