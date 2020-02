Statsministeren og hans 31 år gamle kjæreste Carrie Symonds skal få et barn i starten på sommeren, annonserte de lørdag.

Ikke nok med gladnyheten om baby, så bekreftet de også at de har forlovet seg.

En talsmann for paret sa de er veldig fornøyd med å avsløre nyheten om barn og forlovelse, skriver BBC.

Samboerne bor i statsministerboligen i Downing Street i London. Det er første gang et ugift par bor der.

I tillegg er Symonds den yngste kjæresten til en statsminister på 173 år.

Nylig skilt

Tidligere i februar ble det klart at Johnson og eksona Marina Wheeler kunne søke om skilsmisse.

De to offentliggjorde i 2018 at de ville skille seg – etter 25 års ekteskap.

– Som venner vil vi fortsette å støtte våre fire barn i årene som kommer, uttalte de den gang.

Har hund sammen

Offentliggjøringen om skilsmisse i 2018 skapte en ryktestorm i britiske tabloider. Blant annet ble det spekulert i om Johnson hadde vært utro med en yngre kvinne, altså Carrie Symonds.

I juni i 2019 ble det bekreftet at Johnson var i et forhold med Carrie Symonds (31), etter en ordensforstyrrelse i leiligheten de to delte i London.

De har også adoptert hunden Dilyn, som ofte blir vist frem i sosiale medier.

Symonds har tidligere jobbet som kommunikasjonssjef for Det konservative parti i Storbritannia.

Hun forlot rollen i 2018 for å jobbe med kommunikasjon i Oceana – en organisasjon som jobber for å beskytte liv i havet.