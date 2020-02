Fire nye tilfeller av koronavirus er påvist i Bergen kommune. Det er nå totalt fem personer i Bergen som er smittet med viruset.

– Alle de som er smittet har en relasjon til en reise i Nord-Italia. De er blitt informert og isolert i hjemmene sine, sier Brita Øygard, direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune på en pressekonferanse lørdag.

Ingen av de smittede er alvorlige syke.

Øygard sier flere smittede kan bli bekreftet utover.

– Jeg blir ikke overrasket om det kommer flere tilfeller når folk kommer hjem fra vinterferie søndag, sier Øygard på pressekonferansen.

Så langt er 15 personer smittet av koronaviruset covid-19 i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet lørdag.

Påvist smitte i byen fredag

Fredag ble det klart at en person fra Bergen var blitt smittet. Personen kom til Bergen på tirsdag, og ble syk noen dager etterpå, og tok da kontakt med helsevesenet.

– Det er moderat sykdom, ikke alvorlig, sa Brita Øygard, lege og direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune da det ble klart at den første personen var blitt smittet.

Personen er nå i hjemmeisolasjon i boligen sin i Bergen.

Tre smittet på Ullevål sykehus

Totalt tre ansatte er smittet ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus etter at det fredag ble kjent at en av deres ansatte gikk på jobb med koronavirussmitte.

Fredag ble det kjent at én av deres ansatte, som hadde vært på ferie i smitteutsatte Nord-Italia, hadde gått på jobb med smitten.

Lørdag ettermiddag er 28 ansatte testet for symptomer. Testresultater for dem er først klar i morgen, opplyser medisinsk direktør Hilde Myhren ved Ullevål sykehus under pressekonferansen.

Totalt er minst 50 ansatte fra Ullevål er satt i karantene.