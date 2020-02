Tre personer er bekreftet smittet av koronaviruset, opplyser Oslo Universitetssykehus under en pressekonferanse klokken 17.00 lørdag.

Samtidig er 28 personer testet for symptomer lørdag. Testresulteter for dem er først klar i morgen, opplyser medisinsk direktør Hilde Myhren ved sykehuset under pressekonferansen.

Samtidig er 30 ansatte uten symptomer er satt i karantene.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Vi ønsker å begrense smitten både på sykehuset og hos befolkningen generelt, sier hun.



Saken oppdateres!

Gikk på jobb med smitte

BEKREFTET TILFELLE: Ullevål sykehus inviterer til pressekonferanse i forbindelse med koronaviruset. På bildet fra v. Hilde Myhren, Bjørn Atle Bjørnbeth og Espen Rostrup Nakstad. Foto: Terje Bendiksby

Fredag ble det kjent at en av deres ansatte, ved øyeavdelingen på Ullevål, bekreftet smittet av viruset. Vedkommende meldte selv fra om symptomer tirsdag denne uken, og ba om å bli testet. De smittevernsansvarlige ved OUS sa dette ikke var nødvendig. Den smittede jobbet på sykehuset hele tirsdag, men ble for dårlig til å dra på jobb onsdag. Torsdag testet den ansatte positivt for viruset.

Åtte nordmenn smittet

Før pressekonferansen var det kjent at to personer som er ansatt ved øyeavdelingen på sykehuset var smittet. Så langt er åtte nordmenn, deriblant en norsk student i Italia, bekreftet smittet.

Medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus opplyste fredag kveld at elleve personer har blitt testet for viruset på sykehuset, og lørdag formiddag ble det kjent at et titalls andre ansatte ble testet.

Koronaviruset covid-19 har sitt opphav i den kinesiske byen Wuhan, i Hubei-provinsen.