Ugland Jacobsen fikk 36 stemmer, mens motkandidaten Andreas Meeg-Bentzen fikk 28 stemmer.

– Takk for tilliten. Jeg er en lagspiller. Det må man være for å være bedriftsleder. Vi trenger kanskje litt motivasjon nå, sa Ugland Jacobsen da han ble valgt.

Delt i to

Det var flere kampvoteringer om politisk retning under fylkesårsmøtet, hvor partileder Siv Jensen var tilstede. Blant annet vedtok Oslo Frp at de mener Norge skal bli et «patriotisk fyrtårn» i Europa.

– Vi må sette Norge og det norske folk først i ett og alt. Det er det folk forventer. Det er den eneste veien til høyere oppslutning, sa Ugland Jacobsen.

– Råtten kultur

Under debatten tok den nyvalgte lederen oppgjør med det han mente har vært tilløp til en råtten bedriftskultur i fylkespartiet.

– Å for eksempel utlevere partikolleger eller opplysninger gitt i fortrolighet til media i den åpenbare hensikt å skade sine kolleger er avskjedsgrunn i næringslivet. Man får en time til å rydde pulten sin, sa Ugland Jacobsen.

Lørdag omtalte TV 2 et Facebook-innlegg fra Ugland Jacobsen, som flere motstandere reagerer sterkt på.

Valgkomiteens kandidat Andreas Meeg-Bentzen er tidligere høyremedlem som har meldt overgang til Fremskrittspartiet.

– Jeg valgte Frp fordi Høyre ikke lenger var mitt parti. Høyre var litt tannløst. Vi skal ikke dilte etter Høyre, sa Meeg-Bentzen.

Etter å ha tapt kampvoteringen om å bli fylkesleder ble han valgt til politisk nestleder.

– Jeg tror vi kommer til å bli en dynamisk duo i styret, sa Meeg-Bentzen.

Tidligere stortingsrepresentant Karin Woldseth ble valgt til ny organisastortisk nestleder i Oslo Frp.