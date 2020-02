Resolusjonen slår fast at Fremskrittspartiet i større grad skal verne om nasjonalstaten og bygge opp om patriotismen.

– Liberalisme er en død ideologi. La oss legge en utopisk ideologi i skuffen og forsøke å gjøre hverdagen bedre for folk flest. Vi trenger en ny politikk. Vi må snakke som folk flest forstår. Vi må skape en politikk for en ny tid, sa stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i debatten.

– Vi burde være tydelige støttespillere til folkeopprøret mot klimahysteriet og føre en politikk som krever total stans i innvandring fra land som ikke ønsker vår kultur. Vi trenger en folkeavstemning om innvandring. Vi har ingen plikt til å avskaffe vårt eget folk.

Geir Ugland Jacobsen, som er av to kandidater til å bli ny fylkesleder i Oslo Frp, argumenterte sterkt for forslaget.

– Vi må sette Norge og det norske folk først i ett og alt. Det er det folk forventer. Det er den eneste veien til høyere oppslutning, sa Ugland Jacobsen.

Frp-leder Siv Jensen advarte mot å vedta resolusjonen som hun mente er godt ivaretatt gjennom det ordinære programarbeidet i partiet som ledes av nestleder Sylvi Listhaug.

– Det er ikke to fløyer i Fremskrittspartiet. Vi skal nå videreutvikle den operative politikken. Det er en del av programprosessen. Å si at ideologiene er døde er jeg uenig i. Vi har Bjørnar Moxnes for pokker som rakker ned på at vi har jobbet for i flere tiår. La programarbeidet gå gjennom programkomiteen og de åpne prosessene, sa Jensen.