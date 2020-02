Brighton - Crystal Palace 0-1

Crystal Palace vant over Brighton i derbyet som er blitt oppkalt etter motorveien M23 som skiller Sussex og sørlige London.

Målet kom etter at Christian Benteke spilte Jordan Ayew vakkert alene gjennom med keeper. 28-åringen var kald og satte ballen enkelt i mål via Brighton-keeper Matt Ryan.

Men det er nok ikke målet kampen kommer til å bli husket for. Midtveis i første omgang havnet Wilfried Zaha i klammeri med Brightons innbytter Ezequiel Schelotto.

Det hele startet med at Zaha løp i offside til hjemmesupporternes store glede. 27-åringen svarte med å spytte og legge hendene bak ørene sine og gestikulere til publikumet.

Dette fikk innbytter Ezequiel Schelotto til å sparke ballen i Zaha, som svarte med å gi 30-åringen en dytt.

Zaha gikk til dommeren for å forklare hva som hadde skjedd, noe som fikk Brighton-spilleren til å håne Zaha ved å indikere med hendene at han sutret til dommeren.

Det ble opphetet og til slutt valgte dommer å gi den argentinskfødte forsvarsspilleren gult kort.

– Han har en tendens til å havne i de situasjonene

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt kommenterte situasjonen i Premier League-studioet i pausen.

– Han har en tendens til å havne i de situasjonene. Grunnen er jo at han blir provosert, og folk vet at det gjør noe med ham når han blir det.

– Zaha er en strålende fotballspiller. Men igjen, og igjen, og igjen. Han ga akkurat et intervju der han pratet om disse greiene. «Hvorfor er jeg the bad guy?.»

– Skurken som alle klubber hater

I et lengre intervju med britiske Mirror fortalte nylig Crystal Palace-angriperen at han føler seg misforstått både på og utenfor banen.

– Det eneste folk ser er en sint og lidenskapelig «Wilf» som spiller. Når jeg spiller fotball er jeg veldig lidenskapelig, jeg liker å vinne, så det er den siden folk ser, sa Zaha og understreket:

– Jeg har flere sider enn det. Hvis du ikke ønsker å se den siden, gjør du det ikke.

Han reagerte også på at folk som ikke kjenner ham eller vet hvordan han egentlig er dømmer han.

– Det frustrerer meg. De kjenner meg ikke, men har bestemt seg for at de ikke liker meg. Hvordan er det mulig? Jeg forstår det ikke selv. Det er sykt, for jeg er egentlig en hyggelig fyr, forklarte 27-åringen.

– Av en eller annen grunn er jeg den skurken som alle klubber hater. Hvert eneste lag. Da vi spilte mot Colchester, som jeg aldri har spilt mot før, kom jeg på og ble buet på. Jeg tenker, dere kjenner meg ikke, men likevel buer dere på meg?.