XC90 har etter hvert blitt et veldig vanlig syn i den norske fjellheimen, der finner du et eksemplar utenfor mange hytter.

Det første interiøret

Riktig så sporty som noen av de (særlig) tyske konkurrentene er den imidlertid ikke. Hvis det er viktig for deg å kunne kjøre hurtigst mulig gjennom svingene, er XC90 neppe bilen for deg. I den øvelsen er du aldri i tvil om at dette er en stor, høy og tung bil.

Tilfeldigheter gjør at jeg får mulighet til å kjøre flere av Volvos modeller på en testbane ved fabrikken et par uker før denne turen. Der går jeg fra XC90, via XC60 og til XC40 . Alle SUV-størrelsene til Volvo, altså. Og når jeg får dem rett etter hverandre, er forskjellene overraskende store. Størst faktisk mellom XC60 og XC40. Men jeg blir også overrasket over hvor mye mindre XC60 føles, kontra XC90. Sistnevnte er virkelig storebroren.

Da Volvo startet på nytt med SPA-plattformen, gjorde de også det samme på interiør. XC90 var først ute her også. Volvo kjører veldig mange av de samme elementene gjennom hele modellutvalget. Det betyr at dette begynner å bli velkjent nå, dessuten at det er fem år gammelt.

Skal lage nye biler dobbelt så fort som før

Interiøret startet en helt ny retning for Volvo, det står seg imponerende bra fem år etter.

Girspak i krystall

Slik sett må vi kunne fastslå at XC90 holder seg usedvanlig bra. Da den kom, kjørte jeg en Jaguar relativt kort tid etter XC90. Det var virkelig en interessant opplevelse. Jaguaren fremsto rett og slett som billig og pregløs, sammenlignet med XC90-interiøret. Jaguar har skjerpet seg siden da. Det har også flere av premium-konkurrentene, men Volvo er fortsatt helt i toppskiktet i klassen.

Det handler om fine materialer og mange lekre detaljer. En av dem er girspaken i krystall fra Orrefors. Den koster nok Volvo noen kroner de kunne spart ved å bruke en enklere løsning, men du verden så riktig akkurat denne girspaken føles.

Den store iPad-lignende skjermen i midten debuterte også på XC90. Da vi for noen år siden møtte Volvos interiør-sjef Robin Page, fortalte han hvor avgjørende denne skjermen har vært for resten av dashbordet. Den gangen var det ganske dristig å satse på en slik løsning, der det aller meste av funksjoner styres via skjermen. Men for en interiørdesigner er det optimalt. Bort med en masse knapper og brytere, da blir det ryddigere og enklere å lage et funksjonelt dashbord.

Designeren: Vil at du skal ha det bedre i bilen enn hjemme i godstolen

De såkalte Tors Hammer-lyktene har blitt en vellykket signatur for Volvo.

Nesten perfekt familiebil

Rent brukermessig er det noen ulemper med denne løsningen. Brooms egen infotainment-nerd Vegard, er en av dem som sverger til menyhjul i stedet og jeg skjønner poenget hans. Det blir mye trykking på denne skjermen og særlig i fart kan det by på utfordringer. Men som med mye annet: Det blir en vane.

Som familiebil betraktet er XC90 nesten perfekt. Det er MYE plass i denne bilen. Baksetet er tredelt, bredden gjør at det midterste setet er smalere enn de ytterste. Alle tre kan skyves i lengderetningen og ryggvinkelen kan justeres. Det er også grei adkomst til de to bakerste setene. Her sitter voksne overraskende bra, samtidig som det er litt plass igjen til bagasje.

Brukt som femseter er bagasjeplassen rett og slett gigantisk. Det at bilen er så høy, gjør også at du får med deg ekstra mye når du stabler i høyden. Hvis dette ikke duger, bør du nok vurdere prioriteringsevnen din rundt pakking. Nøye.

Når du bruker den som femseter er bagasjerommet gedigent. Og det er før du begynner å stable i høyden.

Udefinerbar godfølelse

Vi setter også pris på praktiske oppbevaringsrom. Her er det dessuten skikkelige koppholdere mellom forsetene, stikkontakt i baksetet til ladere osv. Det eneste som kunne gjort turen enda bedre for ungene, er klappbord på forseteryggene. Men det er det ikke her.

Vi svinger av E6 på Ringebu og setter kursen til fjells. Godt oppe i dalsiden står et par dansker og legger på kjetting. Det er glatt og ganske gufne kjøreforhold, men Volvoen lar seg ikke affisere av det. Vi sitter godt og varmt, litt hevet over den øvrige trafikken, mens bilen effektivt jobber seg til fjells.

Her er vi innom noe av det udefinerbare som gjør at XC90 byr på mye godfølelse. Det er ikke én ting, snarere summen av mange. Lekkert interiør, seter og sittestilling, særpreg og en dose svensk fornuft. Også det faktum at dette er en av verdens sikreste biler. Den føles hjemme på fjellet, akkurat som den føles hjemme på den svenske Västkusten.

Denne har klart noe ganske utrolig

Stor SUV med 4x4, det blir sjelden feil på vinterveier som dette.

Gjorde jobben skikkelig

Vi tar av fra Rondeveien og går løs på den siste etappen inn til hytta. Og hva kjører vi forbi da? Jo, en hytte med norsk vimpel vaiende i vinden! Da vet jeg hvor jeg skal en tur innom i morgen!

Inne og foran peisen oppsummerer jeg litt for meg selv. Fem år ut i livsløpet beviser XC90 at Volvo gjorde jobben skikkelig da den ble utviklet. Bilen står seg fortsatt imponerende bra. På komfort, plass, praktiske løsninger og interiør er den fortsatt en av klassens aller beste biler.

Samtidig finnes det helt klart mer sporty konkurrenter, biler som klarer å kamuflere størrelsen bedre. Her er særlig noen av de tyske konkurrentene ekstremt gode. Med elektronikk og kjøreprogrammer som nesten tryller bort både kilo og høyde. Der er ikke Volvoen. Her er det i stedet komfort som gjelder.

Bil og norsk fjellvimpel – check!

Litt av hvert å leve opp til

Prisen? Den kommer nok til å stoppe svært mange fra å kjøpe denne versjonen. Bilen starter på 1.012.700 kroner. Med en svært raus dose utstyr på plass, ender vi på 1.233.505 kroner. Det er veldig mye penger for en SUV med ikke altfor kraftig dieselmotor. Du sparer en god slump penger på å kjøpe den som ladbar hybrid, vi skjønner at mange går for det.

Vi reagerer som sagt litt på støyen når vi presser motoren. Helt siste nytt innenfor motorteknologi er dette heller ikke. Også her er det konkurrenter som har mer moderne løsninger, selv om B5-motoren absolutt leverer greit.

Om to år er det ventet at vi får en helt ny XC90. Den blir utviklet av et Volvo som er i en helt annen situasjon enn de var for ti år siden. Men de har også litt av hvert å leve opp til her.

VOLVO XC90 Modell: B5 Inscription AWD Motor: 2-liter diesel + mildhybrid-løsning Effekt: 235 hk Moment: 480 Nm. 0-100 km/t: 7,6 sekunder Toppfart: 220 km/t Forbruk: 0,64-0,75 liter /mil. Lengde/bredde/høyde: 495 - 192 - 177 cm. Bagasjerom: 651 liter Pris fra: 1.012.700 kr. Pris testbil: 1.233.505 kr.

