Langet ut mot Frp-kolleger etter TV 2-sak: – Råtten bedriftskultur

Få minutter etter at TV 2 publiserte en sak om flere Facebook-innlegg fra Ugland Jacobsen sin lukkede profil, gikk fylkeslederkandidaten på talerstolen.

Der langet han ut foran årsmøtet i fylkeslaget og partileder Siv Jensen.

– Det er vi som er «the real good guys». Skal folk fatte det, må vi sette verdier som ærlighet, åpenhet og lojalitet særlig høyt. Folk som må lyve, være egennyttige på partiets bekostning eller dolke kolleger i ryggen i den hensikt å fremme sin egen eller politisk agenda, må finne seg et annet parti, sa Ugland Jacobsen.

Han mener det i Oslo Frp har vært «tilløp til en råtten bedriftskultur».

– Å for eksempel utlevere partikolleger eller opplysninger gitt i fortrolighet til media i den åpenbare hensikt å skade sine kolleger er avskjedsgrunn i næringslivet. Man får en time til å rydde pulten sin. Det er like uærlig som underslag og behandles deretter. Det er bedriften og partiet som lider mest skade. Ved tilløp til urent trav er det et lederansvar å ta raskt grep før det blir en del av bedriftskulturen. Da får man vendetta-tilstander. Det er veldig farlig. Frp må og skal være hel ved. Det gjelder på alle nivåer, sa Ugland Jacobsen videre.

– Råttent spill

I et av Facebook-innleggene TV 2 omtalte, skriver Ugland Jacobsen om dødsbrannen i Bergen.

– Dere vet selvfølgelig hensikten med å sende dere disse innleggene. Det er et råttent spill, sa Ugland Jacobsen til TV 2.

Lørdag 6. januar i år brøt det ut brann i en leilighet i Ytrebygda i Bergen. Av familien på syv, mistet moren (41) og hennes tre døtre på 7, 9 og 14 år livet. Faren og de to sønnene overlevde.

«Ja, den katastrofale brannen i Bergen for en uke siden, lukter «svidd» på flere måter. Såvidt jeg har skjønt rammer dette personer fra en kultur med en viss tradisjon for å ta livet av brysomme familiemedlemmer, særlig kvinner. Kanskje er det ikke gjort noe kriminelt her, men jeg håper i hvert fall at det settes på noen skarpe etterforskere. Jeg sier dette fordi vi har sett at konfliktskyhet og politisk korrekthet kan medføre mange dumheter, som f.eks ikke å etterforske med tanke på en relativt sannsynlig (men langt fra sikker) årsak til denne tragedien».

Bistandsadvokat for familien som ble rammet av dødsbrannen i Bergen, Ellen Eikeseth Mjøs, er sjokkert over det Ugland Jacobsen har skrevet.

– Dette handler om en dypt tragisk dødsbrann. Det er to unge gutter som har mistet sin mor og tre søstre, og en mann som har mistet tre døtre og sin kone. De er sterkt preget av det som har skjedd og er i dyp sorg, sier Mjøs til TV 2.