Én tannlege fant tre hull, andre fant ingen – i samme munn

Av og til kan enkelte faktorer gjøre det vanskelig å avgjøre hva som er hull med behov for fylling».

De mener fortsatt at pasientens visdomstenner bør trekkes, og at rådet er i tråd med de norske anbefalingene.

Tannlege Oslo S, som fant en løs fylling og tok seg ekstra betalt for rens, mener pasienten ble informert om en gammel fissurforsegling* som burde byttes til en fylling på sikt. Tannlegen legger til at reporteren ble informert og samtykket til tannrens.

Undersøkelse tok ti minutter

Det skulle også vise seg at de sju tannlegene brukte svært ulik tid på undersøkelsen. To av tannlegene brukte under ti minutter fra start til slutt, mens en annen jobbet i hele 1,5 time.

Camilla Hansen Steinum synes ti minutter høres kort ut.

– En undersøkelse tar tid, særlig med en ny pasient. Man må ta røntgenbilder og undersøke nøye, sier hun.

Sentrum Tannlegevakt, som brukte under ti minutter på undersøkelsen, svarer at en undersøkelse uten rens kan gå veldig fort, hvis alt er bra.

Prissjokk

Også prisene varierte oppsiktsvekkende mye: Den billigste undersøkelsen kostet kun 148,- kroner hos Veitvet senter tannklinikk, mens den dyreste undersøkelsen kostet hele 2.535,- kroner hos Tannlegesenteret AS. Denne tannlegen brukte lengst tid, og tok betalt for flere røntgenbilder, ekstra informasjon og polering.

Tannlegesenteret AS skriver til oss at deres takster et stykkprisregulert og ikke satt per tidsbruk.

President i tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, påpeker at det er fri prissetting i Norge, og at tannleger derfor kan velge selv hvilken pris de vil ta.

– Men det er jo sånn at det koster med tjenester av kvalitet, understreker hun.