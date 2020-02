Karsten var på møte med den smittede legen på Ullevål – nå er han 14 dager i karantene

Aak og fire andre ledere i Blindeforbundet var mandag i møte med den smittede legen, samt to andre ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus.

Nå sitter han og to familiemedlemmer i 14 dagers karantene.

– Vi ble kontaktet i går ettermiddag om at legen var smittet, og at vi skulle høre med fastlegen vår om veien videre, forteller han.

Familien venter fortsatt på å bli testet for viruset.

Kun to i karantene

Verken Aak eller noen i familien har symptomer på covid-19. Likevel må de sitte i karantene i to uker til.

– Vi må gjøre det myndighetene ber oss om, men jeg kunne nok tenkt meg å være ute på tur i dag istedenfor å sitte inne, sier han og legger til:

– Men jeg er selvfølgelig glad for at vi alle er friske, og vi bidrar der vi kan for å forhindre smitte.

Av de fem kollegene som var i møtet med legen er to i karantene, mens to har fått beskjed om å dra på jobb og leve livet som vanlig. Én av dem er på ferie i utlandet.

– Det er ingen av oss fem som har symptomer. Men jeg reagerer på at det ikke er like rutiner, og at kun noen av oss er i karantene, sier han.

– Ganske lik oppfølging

Til TV 2 opplyser helsedirektør Hilde Myren ved Oslo Universitetssykehus at hun ikke kjenner til møtet Aak deltok på. Hun forteller de følger Folkehelseinstituttets anbefalinger når de vurderer tiltak.

– Jeg kjenner ikke til at det er blitt gitt ut ulik informasjon til personer som har vært i kontakt med den smittede. Men tar en vurdering på hvilken type kontakt det har vært, når det har skjedd, og hvilken smitterisiko som foreligger. Ut i fra det gjøres ulike vurderinger, sier hun.

– Bør alle som har hatt kontakt med de smittede settes i karantene?

– Det ringes nå rundt til alle som har hatt kontakt med dem, og de skal få ganske lik oppfølging, sier Myhren.

Overlege Are Berg ved Folkehelseinstituttet forteller at det er best om alle får like råd.

– Jeg er ikke kjent med akkurat den situasjonen, men det beste er at alle får like råd. Vi opplever at vi i Folkehelseinstituttet er tydelige, men det er krevende når det kommer så mye informasjon, og det er mye som har måtte skjedd på en gang her siden smitten på Ullevål ble kjent, sier overlege Are Berg ved Folkehelseinstituttet til TV 2.

Kontakt med hundrevis

Aak og hans fire kolleger er bekymret for at de kan ha smittet andre på kontoret i tidsrommet fra møtet fant sted og til de ble klar over hvem som var smittet på Ullevål.