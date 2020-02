MG gjør comeback i det norske markedet i år, med elbilen ZS EV.

Det skjer 15 år etter at MG ble med i dragsuget da eierselskapet Rover gikk konkurs. MG havnet etter litt frem-og-tilbake på kinesiske hender og eies nå av bilgiganten SAIC.

Lite er derfor igjen av det som egentlig het Morris Garages. Men kineserne spiller bevisst på røttene og satser på at en kjent merkevare skal hjelpe dem på vei.

Før konkursen ble MG i en kort tid tatt inn til Norge og det ruller fortsatt noen eksemplarer fra denne tiden på norske veier.

Det er ikke så ofte noen av dem dukker opp i bruktmarkedet, men det har skjedd nå. Vi snakker om sedanen ZT som er en bil som absolutt skiller seg fra mengden.

Kom i siste fase

Dette er i utgangspunktet en litt mer sporty utgave av Rover 75. En bil som vakte stor og berettiget oppsikt da den ble lansert høsten 1998.

75 var litt "folke-Jaguar", med klassiske og lekre britiske linjer – og dose aristokratisk karisma. Bilen solgte da også godt, til engelsk bil å være, før folk oppdaget at den dessverre ikke var verdens beste bil.

MG ZT kom til verden i det Rover-konsernet gikk inn i sin siste fase, den som til slutt endte med konkurs.

Her ruller den nye MG-en i land i Norge

Slik ser stasjonsvognutgaven ut. Ikke like sporty som sedanen, men mer praktisk.

Gunstig pris

På MG ZT er understellet strammet opp og kjøreegenskapene er mer sportslige enn på Rover 75. Dessuten gjorde Rover-designerne endel endringer både utenpå og inni – som gjør at ZT ser tøffere og mer sporty ut.

Hvor mange som ble solgt i Norge har vi ikke tall på, men det dreier seg nok ikke om mer enn noen titalls eksemplarer. Den kom både som sedan og stasjonsvogn.

Eksemplaret som nå står til salg i Førde, er en 2004-modell. Kilometerstanden er slett ikke avskrekkende, den er på 165.000. Prisen er satt til gunstige 39.999 kroner. For den pengene får du en bil som er såpass spesiell at naboen neppe får maken.

ZT bygger på denne bilen, Rover 75. Den skulle etter planen snu den negative utviklingen for Rover, slik gikk det imidlertid ikke.

Klikk her for å se annonsen på bilen

Ikke verdens beste bil

MG ZT og Rover 75 hadde sine styrker, men også noen svakheter. Særlig er motoren i den kategorien. 1,8-literen er befengt med mye problemer og det finnes vel knapt en bil igjen hvor topplokk, toppakning og turboen ikke er byttet. Minst en gang.

Det er med andre ord på plass med den skikkelig gjennomgang før man kjøper seg en slik bil.

Men modellen tar igjen mye på sjarm, særegenhet og sjel. Kommer man over et godt eksemplar, så er dette definitivt en bil som er vel verdt å ta godt vare på. Vi snakker helt klart om en framtidig klassiker her.

MG ZT er en bil som skiller seg ut i trafikken, her hjemme er det også langt mellom eksemplarene.

Enten eller

For brukte Rover og MG er det ofte veldig enten-eller her i Norge. Noen biler har vært eid av entusiaster som har tatt svært godt vare på dem og fulgt opp absolutt alt underveis. Det er en slik bil du bør kjøpe.

Motsatsen er biler med mange eiere, der de to-tre siste har hatt et eneste motiv med kjøpet: Å få en billigst mulig bil.. Disse har gjerne gått for lut og kaldt vann i flere år, det har ikke blitt gjort mer enn høyst nødvendig for å skvise dem gjennom hver EU-kontroll. Slike biler kan det være best å holde seg unna.

