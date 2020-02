Finske Iivo Niskanen var i det ustoppelige hjørnet på dagens 15 kilometer. Finnen gikk raskest i sporet og vant suverent.

Det var lenge en duell mellom hjemmehåpet Iivo Niskanen og Alexandr Bolsjunov, men ellers så solide Bolsjunov tapte tid ved de siste passeringene.

Russeren endte på andreplass, 10,1 sekunder bak Niskanen.

– Nok en gang når det er 15 kilometer klassisk så er det disse to som har høyest kapasitet, sa NRKs langrennsekspert Torgeri Bjørn.

Hans Christer Holund gikk et meget bra løp og hadde bestetid før Niskanen kom i mål, men 31-åringen endte 28,8 sekunder bak finnen og ble nummer tre.

– Det var et perfekt gjennomført løp av meg. Jeg åpnet kontrollert og hadde som mål å øke underveis, og det funka. Jeg tror jeg gjennomførte et toppløp i dag, og Niskanen viste hva han er god for på 15 kilometer klassisk. Det er gøy å se at han lykkes på hjemmebane, sier Hans Christer Holund til NRK.

Johannes Høsflot Klæbo gikk ut som nummer 58 men var sjanseløs mot finnen og russeren og endte på åttendeplass, 54,7 sekunder bak.

– Jeg har egentlig ikke tenkt noe særlig på sammenlagtledelsen. Nå skal jeg bare ha fokus på de rennene som er igjen, så skal det bli godt å bli ferdig og se frem mot en ny sesong, sier Klæbo til NRK.

Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Pål Golberg endte alle innenfor topp ti.

Aleksandr Bolsjunov beholder sammenlagtledelsen i verdenscupen. Johannes Høsflot Klæbo er nummer to, mens Pål Golberg ligger på tredje.