Therese Johaug ble historisk på lørdagens 10 kilometer.

31-åringen stod sammen med Marit Bjørgen med 62 seire på distanserenn i verdenscupen.

Nå topper Johaug listen etter sin 63 seier –men det ble på ingen måte enkelt.

– Det var tøft i dag. Det er hard løype som jeg liker veldig godt. Jeg måtte jobbe med meg selv i dag mentalt for jeg var litt sliten etter Ski Tour. Det ble tett med Ebba i dag, men jeg var heldig som hadde sekundene på min side, sier Johaug i seiersintervjuet etter rennet.

Jevnt

For Ebba Andersson ga henne hard kamp om seieren. Svensken fulgte Johaug tett gjennom hele løpet, og endte på andreplass – 3,4 sekunder bak.

– Jeg fikk en «boost» over at jeg var såpass nær Therese, men hun var noen sekunder for sterk i dag. I dag var jeg ikke langt unna, men jeg skal bare jobbe videre, sier Ebba Andersson til NRK.

Krista Pärmäkoski endte på tredjaplass, 11,8 sekunder bak. Til tross for et famøst fall i Lahti-svingen.

– Det var is som gjorde at jeg falt. Jeg var heldig som likevel endte på podiet, sier finnen til NRK.

Men Johaug viste seg for alvor fram utover i rennet og plukket sekunder i bakkene.

– Gøy at det er så tett

Ingvild Flugstad Østberg endte på femteplass, 25 sekunder bak Johaug og er imponert over at Andersson og Pärmäkoski ga Johaug en så tøff kamp.

– Jeg er overrasket over at det ble så tett, men Pärmäkoski har vist styrke i Lahti før og hatt noen superløp her. Ebba Andersson var nok revansjesugen etter en del fjerdeplasser. Så det er veldig gledelig at hun er så tett. Det er gøy at det kan være så tett. Det synes nok Therese også, sier Flugstad Østberg til NRK.

Johaug har sammenlagtledelsen i verdenscupen, mens Heidi Weng ligger på andreplass og Natalia Nepryaeva på tredjeplass.