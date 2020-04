– Her dyrkes verdens mest bærekraftige grønnsaker

Sahara Forest Project (SFP) dyrker grønnsaker, lager ferskvann av sjøvannet og produserer sol-energi i ørkenen utenfor Aqaba i Jordan. Saltvann fra Rødehavet gjøres om til ferskvann ved hjelp av solenergi. I varme perioder kjøler vannet ned drivhusene. Og gjør det mulig å dyrke grønnsaker året rundt.

Prosjektet ble åpnet av kronprins Haakon i 2017. Men det er først nå de er i stand til å produsere for videresalg.

Søtpoteter

Under det norske kongeparets besøk til Jordan i begynnelsen av mars kunne Bellona-sjef Frederic Hauge presentere tre nye avtaler som SFP har fått landet. Med dronning Sonja, kong Harald, kong Abdullah og dronning Rania av Jordan i salen fortalte Hauge at de nå skal begynne å sende grønnsaker fra ørkenen til Norge. I første omgang skal BAMA importere tomater og søtpoteter fra anlegget i Aqaba.

– Vi liker teknologien og den bærekraftige produksjonen, noe som passer bra for oss i BAMA. Vi starter import av to forskjellige produkter i første omgang og jobber nå med å finne miljøvennlige frakt av grønnsakene, sier konserndirektør Øyvind Briså i BAMA til TV 2.

Konserndirektøren sier at de er interessert i å selge grønnsaker med lavt klimaavtrykk.

– Vi er opptatt av å ha samarbeidspartnere som produserer høy kvalitet på en bærekraftig måte, sier Briså.

I tillegg til avtalen om å selge grønnsaker i Norge, har de også fått på plass en avtale om å bygge en rørledning fra Rødehavet til anlegget, noe som muliggjør en kraftig utvidelse av produksjonen. Den siste avtalen Hauge kunne presentere for de kongelige i Jordan var at de også skal levere grønnsaker til cruise-rederiet Costa, som har mange anløp til Aqaba med turister. Og selv om korona-viruset har satt cruise-turismen på vent, regner de med at dette vil ta seg opp igjen når situasjonen normaliserer seg.

Verdens beste

Med disse tre avtalene i boks har lederen av Sahara Forest Project, Kjetil Stake tro på at de nå vokser og kan utvide produksjonen.

– Disse avtalene gjør at vi nå kan komersialisere prosjektet og bli uavhengige av offentlig støtte. Pengene vi tjener vil bli brukt til utvikling og vi håper også at den teknologien vi bruker kan spre seg slik at det dukker opp flere slike ørkenprosjekter andre steder i verden. Dette er verdens mest miljøvennlige og bærekraftige grønnsaker, forteller han til TV 2.

– Vi ser også fram til å jobbe med profesjonelle aktører som Costa og BAMA. Dette vil føre til at flere får muligheten til å ta klimasmarte valg, sier Stake.