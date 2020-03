Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg her bestemt meg for å kjøpe en brukt Jeep Wrangler. Men de bilene som finnes til salgs i Norge nå er enten for dyre, eller for dårlige. Nå skal jeg til USA og lurer på å importere en Wrangler derfra. Utvalget er godt og prisene lave.

Spørsmålet mitt er: Hva bør jeg sjekke og være oppmerksom på før jeg kjøper en slik bil?

Benny svarer:

Jeep Wrangler er en legende og et ikon. Det er en bil som trolig vil tiltrekke seg nesten like mye oppmerksomhet som en Ferrari eller Porsche, men som gjerne oppfattes som mindre vulgær, sitt macho utseende til tross.

Det er helt klart en annerledes og morsom bil, som man ikke ser så ofte på veiene her hjemme.

Konstruksjonen er enkel. Svært enkel, til og med. Ikke er den spesielt rask og ikke støysvak, dessuten krenger den i svinger. Det er i det hele tatt mye å sette fingeren på – om det er det man velger å ha fokus på.

Men den er god på det den er bygget for å være god på – nemlig framkommelighet i rufsete omgivelser. Der er det få som holder følge og bilen klarer mer enn hva 90 prosent av eierne noen gang kommer til å utsette den for. Dette er på mange måter "Kongen av offroad", og på det området setter den seg i respekt hos langt dyrere SUV-konkurrenter.

Mange av bilene i Norge her en 2,8-liter dieselmotor.I USA er det ganske tørste bensinmotorer som primært gjelder.

Du må sette deg litt inn i og regne ut hva bilen kommer på inklusive moms, avgifter, forsikringer og frakt før du handler bil i USA. Jeg vet at utvalgeter bra der borte og at prisene er lave. Men jeg er ikke overbevist om at det er bil som er regningssvarende å ta inn på bruktimport. Det må du selv finne ut av. Her spiller naturligvis også kronekursen inn, den er ikke spesielt god om dagen...

Jeep Wrangler er tøffe og annerledes biler og ikke så ofte å se på norske veier.

Dette må du sjekke før kjøp

Det kan også være smart å huske at amerikanske restaureringer og opp-pussinger ikke alltid er gjort etter vår standard. Du MÅ sjekke bilen nøye, kosmetisk og teknisk før kjøp. Dokumentasjon er alltid viktig.

Forstillingen og særlig bærekulene, som er et svakt punkt, bør sjekkes litt nøye, sammen med bremser og resten av hjulopphenget. Store hjul, som mange er utstyrt med øker, slitasjen ytterligere, også på hjullagre.

Men bilen er som nevnt en enkel konstruksjon, den er derfor real å skru på. Deler finnes i hopetall på nettet og til greie priser.

Du sier ikke noe om årsmodell. Bilene fikk uansett en facelift i 2011, tror jeg det var. Da ble både automatkasser og motorstyring bedre. Sammen med blant annet et litt finere og mer forseggjort interiør. Skal du bruke den som hverdagsbil, kan jo det være verdt å tenke over.

Å kjøpe en Jeep Wrangler er noe annet enn et vanlig SUV-eierskap. Det kan fort bli starten på et langt kameratskap som kan vare livet ut. Dette er like mye livsstil som en bil.

Leter du opp fint eksemplar til en grei pris, skal jeg være den første til å støtte kjøpet.

Ønsker lykke til med kul bil!

