Begge de smittede er ansatt ved øyeavdelingen på sykehuset.

Medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus opplyser at elleve personer har blitt testet for viruset på sykehuset.

Tre negative

Under en pressekonferanse torsdag informerte sykehuset om at fire personer ble testet, og det er disse personene de nå har fått tilbake prøvesvar for. Av disse har én testet positivt for covid-19, og tre har testet negativt.

Oslo universitetssykehus skriver på Twitter at de fortsetter arbeidet med å kartlegge pasienter og ansatte som har vært i kontakt med den første smittede ansatte.

Den første ansatte som fikk påvist smitten hadde nylig kommet hjem fra ferie i Nord-Italia. Personen kjente symptomer allerede søndag kveld og mandag morgen, men dro likevel på jobb. Den ansatte tok kontakt med sykehuset og spurte om han burde testes, men fikk beskjed om at dette ikke var nødvendig.

Da den ansatte fikk sterkere symptomer, ble det gjennomført en test, som viste positivt resultat på koronavirus.

Sykehuset opplyser at flere ansatte ved avdelingen har symptomer på luftveissykdom.

Ullevål sykehus har satt krisestab og hevet sykehuset til grønt beredskapsnivå.

Syv tilfeller

Så langt har syv personer i Norge blitt bekreftet smittet av viruset.

Den første smittede fikk svar på sin prøve onsdag. Dette er en kvinne i Tromsø, som nylig har vært i utbruddsområdet i Kina.

Torsdag testet ytteligere tre personer positivt på viruset, to personer i Oslo og en person i Bærum. To av disse hadde tilknytning til utbruddet i Nord-Italia, mens den tredje hadde tilknytning til utbruddet i Iran.

Fredag ble også to nye tilfeller bekreftet. En person i Bergen hadde da fått påvist viruset, samt en ansatt ved Ullevål sykehus. Begge disse hadde vært på ferie i Nord-Italia.

Ingen av de smittede i Norge viser alvorlige symptomer, og de er i karantene i sine egne hjem.