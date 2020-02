Denne uken kom meldingene om at Volkswagen angivelig har problemer med sin kommende elbil ID.3.

Tyske medier rapporterer om "omfattende software-utfordringer" og at VW kan bli tvunget til å skyve på lanseringen av bilen.

Tyske Manager Magazine skriver at problemene skal bunne i at softwaren som ligger til grunn for de øvrige systemene i bilen har blitt utviklet for hurtig.

Dermed fungerer ikke de ulike elementene godt nok sammen.

Hundrevis av testsjåfører skal ha rapportert inn opp til 300 feil hver eneste dag. Mer enn 10.000 ingeniører skal nå jobbe med å løse problemene.

Her hjemme har flere tusen norske kunder forhåndsbestilt bilen. De får nå en beroligende melding fra importøren som like før helgen sendte ut en oppdatering til alle som har meldt sin interesse for den.

Lanseres i sommer

Her heter det blant annet dette:

Det har den siste tiden versert rykter om forsinkelser i forbindelse med ID.3 lansering som følge av utfordringer knyttet til programvare. Vi har nå fått følgende uttalelse fra fabrikk:

«Volkswagen bekrefter at tidslinjen for ID.3, som har vært kommunisert i flere måneder, ikke har endret seg: Verdenspremieren fant sted på IAA 2019, produksjonen startet som planlagt i november 2019 og ID.3 lanseres i løpet av sommeren 2020.

Denne kan sørge for en elbil-revolusjon

Produksjonen av ID.3 er godt i gang ved fabrikken i tyske Zwickau, Ifølge importøren starter man snart også på eksemplarene som skal til Norge. Foto: Scanpix

Fortsatt mulig å bestille

I meldingen fra importøren står det ikke noe konkret om hverken software eller problemer her. Men denne setningen sier nok likevel endel om dette:

Programvaren installeres i kjøretøyene i produksjon og vil bli oppdatert til den nyeste versjonen før overlevering til kunde.»

Slik vi tolker det, betyr det fabrikken jobber med programvaren og at denne ikke er ferdigstilt ennå.

I meldingen fra importøren heter det at det fortsatt er mulig å forhåndsbestille den aller første utgaven av ID.3, kalt 1ST. Og de som gjør det nå, er sikret å få bil innen utgangen av 2020.

Én ting kan gjøre elbilene billigere de neste årene

ID.3 har et enkelt og minimalistisk interiør, ikke overraskende med en skjerm som dominerer dashbordet.

Prisene er ikke klare

Dette skriver importøren om selve produksjonen:

Faktisk er det snart tid for at de norske ID.3 1ST versjonene påbegynnes. Husk at alle norske biler som leveres i Norge har varmepumpe som standard. Denne sikrer økt effekt og optimal kjøling/varming av batteriet for å sikre god rekkevidde.

Prisene er imidlertid ikke helt klare ennå, slik forklares det:

Tekniske data lar vente på seg som gjør at vi ikke kan gå ut med endelige priser. Vi vil informere om priser før vi åpner for bestilling av bilen.

Norges mest solgte?

Hvis leveringene går som planlagt, er det gode muligheter for at ID.3 blir Norges mest solgte bil i 2020. Ut fra interessen på forhånd og den posisjonen elbilene har i Norge, ventes et salg på 10.000 biler å være svært realistisk. Det kan godt også bli mer.

Den norske importøren starter med en spesialmodell, kalt ID.3 1ST. Den leveres med et batteri med 58 kWt nettokapasitet (62kWt brutto) og med en estimert rekkevidde på inntil 420 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-testsyklusen.

Endelig: Nå kommer hippiebussen tilbake!

Dette kommer til å bli et vanlig syn på norske veier utover i 2020.

Åtte elektriske fabrikker

ID.3 er den første bilen fra Volkswagen som fra grunnen av er utviklet for å være karbonnøytral, gjennom hele produksjonen og livsløpet. All elektrisk kraft til fabrikken i Zwickau kommer fra fornybare kilder.

I tillegg har fabrikken et avansert kraftvarmeverk med varmegjenvinning. Bygninger og produksjonsutstyr optimeres for energieffektivitet, noe som reduserer både det elektriske effektbehovet og behovet for oppvarming.

I fremtiden vil Volkswagen bygge elektriske biler ved åtte MEB-fabrikker over hele verden: I Europa, Asia og Nord-Amerika. Sammen vil disse fabrikkene utgjøre verdens største produksjonsnettverk for elektriske biler.

Dette har ingen elbiler klart før den

Se video av nye Volkswagen ID.3 under: