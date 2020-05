I en verden som stadig går fortere, kan det være godt "å ta en pust i bakken".

Det å kunne nyte gårsdagens nostalgi og la tankene fly bakover i tid. Til den gang verden gikk litt saktere og ting var litt mer hipp som happ. Beundre og kanskje trekke litt på smilebåndet av måten ting ble gjort og løst på før i tiden. Dessuten kan det jo være smart å gi ungene litt kunnskap om hvordan livet var i tidligere tider også?

Norsk vegmuseum ved Hunderfossen rett nord for Lillehammer er et slik sted. Kjører du forbi her i sommer, ja da bør du stoppe!

Her finnes gamle biler og motorsykler, men også en unikt rikholdig spennende veihistorie.

Museet har flere tusen kvadratmeter innendørs utstillinger, en stor museumspark og en unik, over 200 meter lang bergtunnel med fjellsprengningshistorie. Museet er nærmeste nabo til Hunderfossen Familiepark..

Utstillingen er variert og skiftes ofte ut. Foruten biler innholder museet mye spennende veihistorie. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum.

Ønsket og etterspurt

Dette faller tydeligvis i smak hos publikum. For veksten økte fra 45.200 besøkende i 2018 til 86.200 i fjor Det tilsvarer nesten en dobling. Årsaken skyldes i stor grad åpning av det nasjonale museet for kjøretøyhistorie. Museumsdirektør Geir Atle Stormbringer er strålende fornøyd

– Vi har et nytt utstillingsbygg på 2.000 kvadratmeter som er fylt med rullende kulturhistorie som folk har et forhold til. Det har blitt en tilgjengelig og spennende fortelling om det moderne Norge, som både favner bredt, men som også har klart å imøtekomme et entusiast-publikum vi vet har hatt høye forventninger, sier Stormbringer i en pressemelding.

Museumsdirektør Geir Atle Stormbringer (foran) og hans stab, doblet nesten beskstallene i 2019. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum.:

Bensinstasjon kommer

Direktør Stormbringer har likevel ikke tenkt å la de gode tilbakemeldingene bli en sovepute:

– 2020 blir også et travelt år. Vi skal åpne den gamle Mobil bensinstasjonen som først stod i Kirkegata deretter i Nordsetervegen i Lillehammer. Vi videreutvikler også vårt Trafikksikkerhetssenter. Mot slutten av året starter vi forprosjektet for å ta i bruk infosenteret ved Fjellsprengningsmuseet, så vi har mye spennende på gang avslutter Stormbringer.

Mye tyder derfor at å svinge innom en tur her neppe er bortkastet om man farer forbi. Snarere tvert i mot.

