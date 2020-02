Statsminister Erna Solberg (H) mener at Sivertsen fortsatt kunne ha vært en utmerket fiskeriminister i hennes regjering, at alt var greit så lenge han betalte tilbake den etterlønnen han urettmessig hadde søkt om og fått.

Skal vi følge statsministerens resonnement, var det nemlig ikke sakens alvor, men all støyen rundt saken som gjorde at Sivertsen valgte å trekke seg, etter en samtale med henne. En støy som gjorde det vanskelig for Sivertsen å gjøre jobben sin, som gjorde det vanskelig for regjeringen og for partiet Høyre.

Hun kan egentlig ikke si annet. For statsministeren tok en kalkulert sjanse da hun valgte å stille seg bak Sivertsen som statsråd, etter at hun og offentligheten ble gjort kjent med den famøse etterlønnsavtalen. Hun uttrykte full tillit til ham, bare han ryddet opp og betalte tilbake urettmessig etterlønn. Det var en feilvurdering av Erna Solberg.

Før Sivertsen ble statsråd, var han en kort periode statssekretær i Næringsdepartementet. Han ble utnevnt til det 4. november i fjor. Da var han ordfører i Lenvik kommune. Han beholdt ordførerjobben frem til nyttår, og mottok med det dobbel lønn frem til Lenvik kommune ble sammenslått med tre nabokommuner til Senja kommune. Da forsvant ordførerjobben til Sivertsen, som da søkte og fikk innvilget etterlønn fra Senja kommune. Da var han fortsatt var i full jobb som statssekretær for landets regjering. Det var Dagbladet som først avslørte saken.

Etterlønn for politikere er ment som et sikkerhetsnett for de som plutselig mister jobben. En jobb som politiker er ikke en fast, trygg stilling. Som politiker kan du risikere å miste jobben på relativt kort varsel. Derfor er det bra at det finnes sikkerhetsnett, som tidsbegrensede etterlønnsordninger. Men noen ganger fremstår det som om enkelte politikere feilaktig ser på slike ordninger som en rettighet de har krav på, nærmest uansett. Vi så eksempler på noe lignende under pensjonsskandalen på Stortinget for noen år siden.

Selv om det eventuelt skulle vise seg at han har jussen på sin side, så er det en grov feilvurdering av Geir Inge Sivertsen å søke om etterlønn. Etterlønn var ikke ment for sånne som ham, som allerede hadde sikret seg ny, godt betalt jobb.