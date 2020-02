Fra Cruyff-herjing, Dream Team og grisehode til tidenes enkeltmannsdueller

Søndag smeller det igjen når Real Madrid og Barcelona barker sammen i El Clásico.

De to gigantene kjemper nok en gang om ligatittelen i spansk fotball, og når 13 kamper gjenstår, skiller kun to poeng i katalanernes favør på tabelltoppen.

De to har også lagt bak seg en rekke minnerike oppgjør opp gjennom årene, og kanskje oppstår det nye i det TV 2 Sport 1-sendte oppgjøret - som på verdensbasis ses av over 500 millioner mennesker - søndag kveld?

Det å skulle plukke en «topp ti-liste» over historiske La Liga-møter mellom gigantene er selvsagt umulig, men her er i hvert fall ti som har vært med på å sette sitt preg på den minnerike historien - i kronologisk og urangert rekkefølge.

Johan Cruyffs tilstedeværelse, 1973/74

Barcelona hadde ikke vunnet ligaen siden 1960 da de sommeren 1973 lokket Johan Cruyff til Spania for det som den gang var verdensrekordsummen seks millioner nederlandske gylden (ca ti millioner norske kroner), og fikk utteling på første forsøk. I løpet av blant annet en magisk februarmåned, der Cruyff først fikk en sønn og kalte ham det katalanske navnet Jordi, for deretter åtte dager senere å være katalysatoren i et Barcelona-lag som vant hele 5-0 på Santiago Bernabeu. New York Times skrev at Cruyff gjorde mer for det katalanske sinnelaget på 90 minutter enn politkerne hadde gjort på årevis med kamp,

Dream Teams latterliggjøring, 1993/94

20 år senere var det med Cruyff på trenerbenken duket for samme kalassifre i Barcelonas favør, men denne gang i egen lekegrind. Nederlenderen hadde på dette tidspunktet stablet på beina et lag som gikk under kallenavnet «Dream Team», som vant fire strake ligamesterskap mellom 1991 og 1994. Stjerner som Romario, Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov og Michael Laudrup så seg ikke tilbake, og 5-0-kampen i januar 1994 der Romario scoret tre ganger og Koeman dunket inn et frispark glemmes aldri.

Real Madrids revansje, 1994/95

Intet varer evig, og det var også tilfelle for drømmelaget til Barcelona. Allerede sommeren etter 5-0-seieren var murringen et faktum, da Michael Laudrup forlot Cruyff og Catalonia til fordel for Madrid. Med dansken på laget svingte pendelen motsatt vei, og sammen med blant annet målsniken Iván Zamorano på topp var det Los Blancos tur til å være ustoppelige. Chileneren ble toppscorer i La Liga med 28 scoringer, tittelen returnerte til hovedstaden og den ultimate revansjen kom da Barca ble overvunnet 5-0 i januar.