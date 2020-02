Derfor vil ikke Liverpool-backene akseptere å bli kalt verdens beste

Se Watford-Liverpool lørdag 18.30 på Sumo og Premium!

Liverpool cruiser videre, og kan lørdag komme til å bokføre sin 28. kamp på rad denne sesongen uten nederlag om Watford ikke stikker kjepper i hjulene for Jürgen Klopps mannskap.

Suksesskriteriene er selvsagt mange, men blant dem er udiskutabelt de to backene som av mange regnes for å være det ypperste fotballverdenen har å by på i øyeblikket.

TV 2 har møtt Trent Alexander-Arnold og Andrew Robertson, som imidlertid ikke vil godta den merkelappen.

– Vi vil aldri akseptere det, for vi strekker oss alltid for å bli bedre. Vi tenker ikke slik. I denne troppen tror jeg ikke noen tenker slik. Folk vil åpenbart legge fram statistikk og si at vi er de mest produktive og slikt, men det er mange gode backer for tiden. Det blir en mer populær posisjon, sier Andrew Robertson til TV 2.

Disse egenskapene ville de gjerne hatt fra den andre

De to leverte 23 målgivende pasninger til sine offensive lagkamerater forrige sesong, og står bokført med hele 19 allerede denne sesongen. De fleste virker enige om at de har hevet listen for moderne backspill i fotballen, og derfor kan det være interessant å høre fra stjernene selv hva de mener er definisjonen på en moderne back i fotball.

– En som kan være produktiv og veldig god i begge bokser, både offensivt og defensivt. Det er rollen til en moderne back. Det er ikke godt nok å bare være god i den ene enden av banen, sier Alexander-Arnold.

Duoen er begge nevnt blant dem som kan bli kandidatene til sesongens spiller i Premier League, og er nært sagt garantert å bli plukket ut til hver sin backposisjon på sesongens lag for andre år på rad. Men hvilke egenskaper fra den andre skulle de ønske at de hadde?

– Energinivået. Du vil aldri se på ham, gjennom 90 minutter tre ganger i uken, at han ser sliten ut. Han løper ubarmhjertig opp og ned hver eneste kamp. Han er alltid på løp, alltid i bevegelse, alltid ute etter å få i gang noe. Han er en katalysator for laget med tanke på å få med seg ballen og komme i gang eller presse motstanderen etter at vi mister den. Det er ting folk kanskje tar for gitt, men som et lag vet vi hvor viktig det kontrapresset er for oss som lag, og Robbo har en enorm innflytelse på oss som lag når det kommer til det, sier høyreback Alexander-Arnold.