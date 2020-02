Ifølge BBC, som siterer flere ikke navgitte kilder i iransk helsevesen, skal antallet døde som følge av koronaviruset covid-19 være langt høyere enn myndighetene oppgir.

Fredag opplyste landets helsemyndigheter at 34 personer er omkommet så langt. Ifølge BBCs kilder derimot, er tallet over 210, altså seks ganger høyere.

Ifølge BBC har ikke landets myndigheter kommentert tallene deres, og har hevdet at de er åpne om hvor mange som er smittet og døde.

Tidligere denne måneden anklaget et parlamentsmedlem myndighetene for å dekke over hvor mange som er rammet, og USA har også vært kritisk til informasjonen som kommer fra iranske myndigheter.

– Vi har kommet med tilbud overfor Iran om å hjelpe. Helsesystemet deres er ikke oppdatert og robust, og deres vilje til å dele informasjon, og hva som skjer i landet, er heller ikke det, uttalte USAs utenriksminister Mike Pompeo fredag.