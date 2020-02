Warholm vant 400 meter flatt på 24- årsdagen under Karsten Warholm International. Han ble hyllet av publikumet på hjemmebane.

– Det er fantastisk. Det er både litt kleint og litt stolt at det er jeg som har invitert alle disse til å hylle meg, sier Warholm til TV 2 med et smil.

– Men det er veldig kjekt og det føles egentlig godt å kunne gi noe tilbake til Ulsteinvik, og få vise den idretten som jeg driver med og liker best av alle, legger han til.

– Tiden var ganske bra

Warholms vinnertid ble 45,97 sekunder, som er et stykke unna hans personlige rekord på 44.87.

– Målet er at sommeren skal bli enda bedre enn sommeren i fjor, men det koster mer og mer. Og den tiden her er egentlig ganske bra. Jeg kom meg under 46 sekunder og det var egentlig målet. Jeg vant løpet, og det var også veldig viktig, oppsummerer Warholm.

– Det betyr veldig mye, faktisk. Jeg hadde en ganske fin seiersrekke i fjor, og det er klart man blir glad i å vinne. Jeg var egentlig veldig nervøs i hele dag, kjente på nervene igjen og det også litt godt egentlig, fortsetter han.

– Hvor langt unna var du maks var du?

– Det er vanskelig å si. Jeg ga jo mitt beste sånn i forhold til det jeg hadde å jobbe med i dag. Det handler om å prestere relativt bra i en treningsperiode også, slik at du vet at du ikke bommer totalt.

Trener Leif Olav Alnes ønsket ikke at Warholm skulle gi for mye under fredagens løp, og var godt fornøyd med det han så.

– Jeg synes det var en veldig god tid. Jeg sa til ham at det kommer viktigere ting seinere i år, sier Alnes til TV 2 og ler.

– Det handler om å ikke ta for store sjanser, for å få et avbrudd nå på seks til åtte uker, hadde ikke vært noe lurt, forklarer han.

Han mener slike arrangementer er viktig og håper flere melder seg på arrangørlisten.

– Jeg tror dette er fantastisk for Karsten, fantastisk for Ulsteinvik, fantastisk for norsk friidrett, og vi burde hatt mer av denne typen arrangement, understreker Alnes.

– Hvorfor?

– Fordi det er viktig å vise seg frem, viktig å ha det artig og dette er artig.

Inviterte til fest

Etter at årets øvelser er unnagjort, og årets Karsten Warholm International er over, er alle invitert til en skikkelig Ulsteinvik-fest. Men hovedpersonen selv skal ta det rolig.

– Det blir litt tåpelig å stå her og si at vi investerer til sommeren, og så drar vi rett på fest. Men alle som har lyst kan få komme å ta seg en fest, så skal jeg være der og passe på at alle oppfører seg, sier Warholm og legger til:

– Andreas Thorkildsen kommer så vi må være litt forsiktig, sier han og ler.