Fredag ble det klart at fiskeriminister Geir-Inge Siversen ber om å få gå av som fiskeriminister.

Dette kommer etter at det har vært mye støy rundt ministeren den siste uken.

I starten av februar ble det kjent at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

Statsminister Erna Solberg (H) sier fredag kveld at hun har tiltro til at Sivertsen kunne gjort en god jobb som fiskeriminister videre.

– Men jeg skjønner hans valg. Det er trist, sier Solberg.

– Ingen tillit

Trist synes ikke Jonas Gahr Støre at det er.

Han mener det er på høy tid.

– At han nå går av er konklusjonen på en prosess som har tatt alt for lang tid. Det er riktig av ham å gå av, han har ikke tillit i Stortinget etter det han har gjort, sier Støre.

Det ble fredag klart at SV kom til å stille mistillitsforslag mot Sivertsen. Ifølge NRK hadde Frp tidligere fredag meddelt til Høyre at de aktet å stille seg bak et slik forslag, før avgangen ble kjent.

Kritisk til Solberg

Støre forstår ikke at statsministeren ikke grep inn i saken på et tidligere tidspunkt.

– Min kritikk er dobbel. Statsministerens kontor burde sjekket dette grundig, slik at de ikke havnet i denne situasjonen i utgangspunktet. Da avsløringene kom reagerte ikke Solberg. For et par dager siden sa hun at hun fremdeles hadde tillit til ham, sier Støre.

Han mener også det Sivertsen har gjort, er helt forkastelig.

– Han praktiserer regler på en måte som ikke går for en statsråd. Det går ikke for vanlige folk heller. Når du som statsråd gjør dette, holder det ikke å rydde opp i ettertid, sier han.

Han er kritisk til regjeringen.

– Dette er en svekket regjering som tar for lett på sånne saker. Det er ikke bra, sier Støre.