Fredag kveld kom meldingen om at fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen ber om å få gå av. SV-leder Audun Lysbakken gir Sivertsen honnør for å ha tatt beslutningen.

– For oss handler dette om at folk skal behandles likt i Norge. Mennesker på Nav møtes med knallharde reaksjoner hvis de får utbetalt for mye penger. Da kan ikke statsråder slippe unna uten reaksjon, sier han.

I starten av februar ble det kjent at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

– Dårlig håndtert

– Erna Solberg har håndtert denne saken dårlig. Hun burde ryddet opp før det ble nødvendig med mistillitsforslag i Stortinget for å tvinge fram en løsning, mener Lysbakken.

Senterpartiets Geir Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget, peker på at det er nødvendig med en statsråd Stortinget har tillit til.

– Det er store og viktige saker som skal avgjøres på Stortinget denne våren innenfor både fiskeri og havbruk. Ikke minst gjelder det saken med fremtidens system for fiskekvoter, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det var på tide at Sivertsen gikk av, noe Rødt ba ham om å gjøre allerede på mandag.

– Vi kan ikke ha en statsråd som misbruker etterlønn og hever dobbel politikerlønn for å kare til seg mest mulig av innbyggernes skattepenger, sier Moxnes.

– Helt riktig

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland mener det er rett av fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) å tre til side, men synes at det tok lang tid.

– Det er helt riktig at han nå velger å gå av. Med så massivt og veldig klart uttrykk for at veldig mange ikke hadde tillit til ham, var dette riktig å gjøre, sier Aasland fra Stortingets næringskomité til NTB.

– Men jeg vil understreke at det har gått lang tid, med veldig mye støy, fra en så alvorlig sak dukker opp i mediene til noe skjer. Det er ikke heldig og viser at statsministeren har vanskelig for å ta avgjørelser når det gjelder sine egne statsråder, mener Ap-politikeren.

Han håper regjeringen nå får en fiskeriminister Stortinget kan ha tillit til i behandlingen av flere viktige saker for kysten og fiskeripolitikken.

– Måtte skje

– Det var det som måtte skje. Jeg skjønner at han sikkert har vært stresset og at det har vært vanskelig å fokusere på jobben, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.



– En ting er saken om etterlønn, men når det nå toppet seg med dette styrevervet, så skjønner jeg at måtte han gå. Ttil syvende og sist så koker dette ned til at Statsministeren må ha en statsråd hun har tillit til, fortsetter han.