Søndag fra kl. 20.00: Se El Clásico på TV 2 Sport 1, TV 2 Sport Premium 2 eller Sumo!

Drammenseren gjør sine saker meget bra på utlån i Real Sociedad.

21-åringen har til tider herjet så mye at man har begynt å spekulere på om Real Madrid vil hente nordmannen hjem før utlånsavtalen utgår sommeren 2021.

Det tror ikke tidligere storscorer Fernando Morientes at vil skje, men 43-åringen ser mange gode kvaliteter i Ødegaard.

– Han har både gode pasninger og målteft, så han er interessant for store klubber.

– Han gjør det han skal, og viser nå at han har talentet som skal til for å spille i La Liga. Jeg tror han har talentet som skal til for å spille for Real Madrid, sier Morientes til TV 2.

Forskjell på Real Sociedad og Real Madrid

Morientes kom selv til Real Madrid som 21-åring. Fra 1997 til 2005 scoret spanjolen 100 mål for klubben, vant ligaen to ganger og Champions League-trofeet kunne han heve hele tre ganger.

100 MÅL: Fernando Morientes jubler for ett av sine 100 mål for Real Madrid. Foto: Gerardo Santos

43-åringen vet hva som skal til for å lykkes. Den tidligere scoringsmaskinen mener man ikke kan forvente at Ødegaard skal bli en del av «Los Blancos», selv etter å ha blitt månedens spiller i La Liga i september og ha scoret mot Real Madrid i cupen.

– Han gjorde det fornuftige da han gikk på lån til et lag som Real Sociedad for å få vist frem talentet sitt. Men så er det dette med atmosfæren. Å spille for Real Madrid er ikke som å spille for andre klubber, mener Morientes.

KLUBBLEGENDE: Guti jubler for scoring i en Champions League-kamp på Lerkendal. Bak er en fornøyd David Beckham, Foto: Matt Dunham

Sammenlignes med tidligere storscorer og klubbikon

Ødegaard har i større grad enn tidligere vist at han også har nese for mål. Fire fulltreffere i ligaen, og syv mål totalt på 25 kamper, lar seg høre fra en spiller som forlot Real Madrid Castilla med fem mål på 62 oppgjør. Morientes ser likheter med tidligere giganter.

– Jeg husker en veldig ung Eto'o, som kom fra akademiet til Real Madrid og ble en stor spiller for Barcelona. Han kan også minne om en spiller som Guti, en spiller som hadde stort talent.

– Vi får se, han er en ung spiller, sier mannen med 100 mål for laget fra hovedstaden.

