Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen ber om å få gå av, opplyste regjeringen i en pressemelding fredag kveld.

– Som dere har forstått ut fra pressemeldingen så ber Sivertsen om å få gå. Han opplever at den debatten som har gått rundt hans sak med etterlønn og andre forhold, har tatt oppmerksomhet bort fra de viktige sakene han ønsker å snakke om, sier Erna Solberg.

– Jeg har godtatt dette. Jeg har også forståelse for at han gjør dette, dette har blitt en veldig vanskelig situasjon for ham. Samtidig synes jeg dette er trist, sier Solberg.

Hun understreker at hun er sikker på at Sivertsen ville gjort en god jobb videre som fiskeriminister.

I hardt vær

Bakgrunnen for oppsigelsen er de mange sakene Sivertsen har stått oppe i den siste uken.

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring, skriver Sivertsen i pressemeldingen.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, skriver han videre.

Trøblete etterlønn

I starten av februar ble det kjent at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

Han har fått massiv kritikk for disse forholdene, og har den siste uken jobbet med å få tilbakebetalt etterlønn og ordne opp i rotet.

Mistillitsforslag

Tidligere fredag varslet SV at de fremmer mistillitsforslag mot Sivertsen.

– Vi har ikke tillit til Geir Inge Sivertsen som fiskeriminister. Denne saken er alvorlig, og for oss handler den først og fremst om at de på toppen skal behandles likt som alle andre. Folk som har mottatt penger de ikke har krav på fra NAV blir straffet hardt, og da kan ikke en statsråd i samme situasjon slippe unna uten reaksjon, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.