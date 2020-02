Bekrefter at han vil bli Fagermos etterfølger

Men etter vel en time satte Rosenborg inn Vegard Hedenstad, Gjermund Åsen, Samuel Adegbenro og Erik Botheim. Det satte virkelig fart på Rosenborg-galleriet som kjørte over Odd den siste halvtimen.

2-4 kom ved Helland, 3-4 ved Botheim og så kom 4-4 på en ellevill suser fra Gjermund Åsen. Helt på tampen satte Vegard Hedenstad inn 5-4 til Rosenborg.



I det hele tatt var det en ellevill fotballkamp, med drøssevis av flotte scoringer, mellom to effektive lag.

– 5-4, ja… Da tenker jeg nesten at det har vært en hockeykamp. Jeg er fornøyd med at vi scorer fire mål mot Rosenborg, som er et av Norges beste lag. Men at vi slipper inn fem mål kan vi ikke være fornøyd med, sier Jan Frode Nornes.

Rosenborg-trener Eirik Horneland velger å vinkle det positivt i stedet for å bli bekymret over baklengsmålene.

– Det er lettere å få kontroll på de fire målene enn det er å score mål. Det er viktig å score må i Rosenborg. Gjennom vinteren har vi scoret mye, så gjelder det å få strammet inn litt defensivt inn mot seriestart. Men det skal vi få til, sier Eirik Horneland.