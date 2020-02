Bakgrunnen for oppsigelsen er de mange sakene Sivertsen har stått oppe i den siste tiden.

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring, skriver Sivertsen i pressemeldingen.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, skriver han videre.

I starten av februar ble det kjent at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

– Jeg har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn. Etterlønnen jeg mottok er også i sin helhet betalt tilbake til Senja kommune. Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, sier Geir Inge Sivertsen.

Fremmet mistillitsforslag

Tidligere i dag ble det kjent at SV-leder Audun Lysbakken varslet at partiet fremmer mistillitsforslag i Stortinget mot fiskeriministeren.

Partiet Rødt var kjapt ute med å støtte forslaget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre utelukket ikke at Arbeiderpartiet kunne komme til å støtte et mistillitsforslag.

– Nei, men nå skal vi se på det forslaget som kom i dag. Vi har sagt tidligere at den måten dette er håndtert på ikke er tillitvekkende, sier Støre til TV 2.

Takket ja til lyttemøte med tidligere selskap

Etter at saken om etterlønn ble rullet opp, kom flere saker til.

Det ble stilt spørsmålstegn ved hans medlemskap i brorskapet Frimurerlosjen.

Statsråden var også styreleder i Blått kompetansesenter nord frem til 29. januar. Fiskeribladet skrev torsdag at samme selskap skal ha et møte med statsråden og Fiskeridepartementet i mars, der blant annet statsstøtte skal tas opp.

– Statlig finansiering av kompetansesenteret er en naturlig del av en vurdering om hvordan disse sentrene skal drives, og vil bli tatt opp i møtet vi skal ha med statsråden, sier Håvard Høgstad, nestleder i styret Blått kompetansesenter nord til avisen.

Samme selskap er fra Sivertsens egen hjemkommune.