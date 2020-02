Korona-hamstringen er i gang: – Helt unødvendig

– Jeg har gått til innkjøp av hygieneartikler, tørrmat og mat som holder seg i kjøleskap, sier Marit Irene Baustad.

Hun står blant reolene på dagligvarebutikken Helgø Meny i Stavanger sentrum, og plasserer en pakke byggryn i handlekurven.

– Denne varer lenge. I tillegg er det både godt og sunt, sier hun.

Selv om hun ikke er spesielt bekymret for at koronaviruset vil ramme akkurat henne, tenker hun at det ikke kan skade å ta forholdsregler nå som covid-19 er kommet til Norge.

BEROLIGER: Kine Søyland er kommunikasjonssjef i Norgesgruppen. Hun mener folk ikke trenger bekymre seg for at det blir tomme butikkhyller. Foto: Erik Monrad-Hansen

Salget øker

Hun er ikke alene. Mye tyder på at mange tenker det samme.

– Det er vel det at folk tenker at det er greit å ha noe ekstra – i tilfelle, tror hun.

Dagligvarekjempen Norgesgruppen står bak kjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker.

De siste dagene har de merket seg en vekst på mellom ti og 20 prosent på enkelte varer. Også Coop og Rema 1000, melder om tilsvarende.

– Økningen ser vi i salget av typiske langtidsholdbare varer som ris, tørket pasta og i noen tilfeller også store dunker med vann, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Det var NRK som meldte saken først.

Maner til ro

Butikksjef ved Helgø Meny i Stavanger, Rune Ådsen, forteller at han har fått henvendelser fra bekymrede kunder.

– Jeg har fått spørsmål om mel og vann for å kunne bake hvis det blir krise, sier han.

Ådsen forklarer at de foreløpig ikke har møtt på spesielle utfordringer med varetilførsel.

– Så gjelder det å skaffe nok antibac. Der begynner det å bli tomt, sier han.

Men selv om noen kanskje kjenner på frykten for å havne i hjemmekarantene, eller for at varer vil bli utsolgt – er det ingen grunn til bekymring, forklarer Søyland.

– Neida. Jeg kan berolige alle med at vi har mer enn nok varer i butikkene våre. Vi mangler ingenting. Så lenge kundene fortsetter å handle det de pleier og det de hadde planlagt, så har vi nok slik situasjonen er nå, sier hun.

DSB anbefalte beredskapsliste: 9 liter vann per person



To pakker knekkebrød per person



En pakke havregryn per person



Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person



Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person



Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade



Medisiner du er avhengig av



Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming



Grill eller kokeapparat som går på gass



Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe



Fyrstikker eller lighter Varme klær, pledd og sovepose



Førstehjelpspakke



Batteridrevet DAB-radio



Batterier, batteribank og mobillader til bilen



Våtservietter og desinfeksjonsmiddel



Tørke-/toalettpapir



Litt kontanter



Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/



Rødsprit til oppvarming og matlaging



Jodtabletter (til bruk ved atomhendelser) Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

– Bare tull

Et klart flertall av kundene TV 2 treffer på butikken under fredagshandelen, har ikke gjort spesielle innkjøp som følge av virusutbruddet.

– Vi har vel litt stående i skuffer og skap, og så regner jeg med at det holder, sier Reidar Østerhaug.

– Det er sikkert greit å være forberedt, men jeg har ikke tenkt så langt foreløpig, sier Anne Helen Tou.

– Jeg synes det bare er tull. Vi har hatt mange virus før, så jeg kan ikke forstå at det er et problem. Jeg kommer i alle fall ikke til å hamstre noen ting, sier Bernt Haave.