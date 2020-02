Etter at Åsfrid Sandøy Kvale fikk blodkreft, gikk hun gjennom en benmargstransplantasjon for fem måneder siden.

– Immunforsvaret mitt er veldig lavt eller ikke gjeldende. Så jeg er bekymret på grunn av det, sier Sandøy Kvale.

Korona-viruset er ufarlig for folk flest, men kan være livstruende for eldre og alvorlig syke. Åshild er en av dem som kan bli alvorlig syk hvis hun blir smittet.

– Jeg er redd for å få det fordi jeg kan bli veldig, veldig syk, i med at jeg er syk i utgangspunktet, og i verste fall så kan jeg dø. Jeg må jo si at det hadde vært dårlig stemning, når jeg har vært igjennom det jeg har vært igjennom.

Unngår store folkemengder

Åsfrid bor i Kristiansand, der åtte personer er satt i Korona-karantene på grunn av mulig smitte.

– Det liker jeg dårlig. Jeg tror jeg bare holder meg innendørs. Jeg tror det er det tryggeste jeg kan gjøre, sier hun.

De neste månedene vil hun unngå plasser med mye folk – noe hun har gjort i flere måneder allerede på grunn av fare for influensa eller andre luftveisinfeksjoner.

– Jeg har ikke vært på kino på mange måneder. Å gå på et handlesenter midt på dagen en lørdag, det gjør jeg ikke, sier Kvale.

MEDISINER: Åsfrid er fortsatt under kreftbehandling, og må være svært forsiktig i lang tid.

Avlyser utenlandstur

Selv om Kvale tar forehåndsregler og vasker hendene mange ganger daglig, har hun ingen garantier for å ikke bli smittet av virus som kan gjøre henne enda sykere.

– Både mannen min og sønnen min er blant masse folk i løpet av en hel arbeidsdag, og da er det litt sånn, hvem har vært syke og hva tar de med hjem igjen til meg?

Åsfrids ektemann har en planlagt reise til Barcelona om to uker, men reisen henger nå i en tynn tråd.

– Det blir kanskje en dum sjanse å ta, sier hun.

Med en slik transplantasjon som Åsfrid har vært igjennom, kan det ta et år før immunforsvaret fungerer normalt igjen. Åsfrid, som fortsatt er under kreftbehandling, må være forsiktig i lang tid fremover.

– Hvordan blir sommerferien?

– Det blir på hytta på Sørlandet. Det blir ingen utenlandsreise på oss i år, sier hun.

ISOLAT: Norske sykehus, som her på Ullevål sykehus, forbreder seg på virus-utbrudd. Foto: Aage Aune

Kroppen blir svekket

Folkehelseinstituttet vet ikke hvor mange i Norge Korona-viruset potensielt kan være farlig for, men sier folk med nedsatt immunforsvar er blant gruppene som må være ekstra på vakt.

– Har du nedsatt immunforsvar, er du mindre i stand til å takle infeksjonen på egen hånd, sier Are Berg, overlege på Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet sier det ikke er slik at alle eldre og alvorlig syke automatisk blir veldig syke av Korona viruset, som det ikke finnes noen kur mot. Helsepersonell kan likevel hjelpe personer som bli smittet.

– Den behandlingen vi kan tilbyr er støtteterapi. Vi kan hjelpe deg å puste, vi kan gi deg væske og få i deg ekstra næring og holde temperaturen i kroppen nede, sier Berg.