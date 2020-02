– Vi har nå økt vår vurdering av risikoen for spredning og effekt av covid-19 til «svært høyt» på globalt nivå, sier WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse i Genève.

Fem tilfeller i Norge

De siste 24 timene er det rapportert inn 329 nye smittetilfeller av viruset covid-19 i Kina, det laveste tallet på over en måned, ifølge organisasjonen. Så langt er 78.959 personer smittet i landet. 2791 personer er døde som følge av viruset.

Utenfor Kina er det bekreftet 4351 tilfeller i 49 land, derav fem i Norge.

Den vedvarende økningen i antallet tilfeller og land som er omfattet er «åpenbart av bekymring», konstaterer FN-organet.

Ikke pandemi

Ifølge lederen for WHOs kriseprogrammer, Michael J. Ryan, ønsker de ikke å definere koronaviruset en pandemi per nå, ettersom deres de mener smitten har vist seg mulig å bekjempe i stor grad.

Han sier også at deres nivåskjerping heller ikke har gjør noen juridiske endringer rundt hvilke tiltak land må gjøre. Men han kommer med en advarsel til landene:

– Dette er det høyeste nivået vi bruker, men vi tar ikke dette grepet for å spre frykt. Det er for å få folk til å forstå at man nå må få kontroll på spredningen. Dette har skjedd over de siste to månedene, og det finnes ingen unnskyldning for å bli tatt på sengen. Man må våkne opp og være klar. Land har en plikt overfor sine borgere og overfor verden, sier han.

– Sammen er vi sterke. Å begrense dette starter med deg. Vår største fiende akkurat nå er ikke koronaviruset. Det er frykten, rykter og stigma, sier generalsekretær Tedros.

Ifølge WHO arbeides det i flere land med å utvikle en vaksine mot viruset.

– Mer enn 20 vaksiner er under arbeid på globalt plan, sier generalsekretæren.