Amerikanske Alison fikk sjokkbeskjed om datteren – nå krysser hun Trøndelag

Tenk deg at du får beskjed om at det nyfødte barnet ditt verken tåler kjøtt, fisk, egg, ris pasta, brød, melk eller belgfrukter. At alle disse matvarene ville føre til alvorlig fysisk og psykisk hjerneskade.

For 17 år siden fikk amerikanske Alison Reynolds (45) denne beskjeden.

Den nyfødte datteren Tia testet positivt for Fenylketonuri – eller PKU som sykdommen kalles i dag. Tidligere gikk denne tilstanden under navnet Føllings sykdom, etter Asbjørn Følling, nordmannen som oppdaget den i 1934.

– Det var den dagen vi kom hjem fra sykehuset. Tia var tre dager gammel da telefonen kom, forteller Alison Reynolds til TV 2.

– De sa: «Datteren din har testet positivt for en sjelden tilstand. Men vi tror ikke hun har det. Vi tror det er en falsk positiv, men kan dere kjøre til et laboratorium i nærheten med en gang for å teste henne på nytt?». Det var søndag og labben var stengt, men da de åpnet den for oss forsto jeg at det var alvorlig, fortsetter Reynolds.

Neste dag fikk familien beskjeden om at prøven på den sjeldne sykdommen var positiv.

– Jeg hadde sittet på nettet de siste 24 timene, grått og håpet blodprøven skulle være negativ, sier Reynolds, som ble raskt en ekspert på PKU, eller Føllings sykdom.

SOM BARN: Tia fikk påvist sykdommen som nyfødt. Foto: Privat

Alvorlig

Men lesingen om sykdommen var tøff kost.

Dersom barna ikke behandles, kommer de første symptomene rundt to til tre måneder etter fødselen. Babyene har redusert kontaktevne, de er hyperaktive, brekker seg, får utslett og kramper. Hvis de ikke får behandling vil de etter hvert bli alvorlig tilbakestående.

Og skadene kan ikke reverseres. PKU-barna har en genfeil som gjør at de mangler et enzym i leveren (fenylalanin hydroksylase). Når dette enzymet mangler, vil Fenylalanin-mengden i blodet øke, og det vil føre til skader på hjernen og nervesystemet.

Ett av 11.500 barn fødes med PKU. Det betyr et sted mellom tre og syv barn i Norge. I USA lever rundt 16.000 med denne stoffskiftesykdommen, som gjør at kroppen ikke tåler proteiner.

Ekstremdiett

For å ikke bli alvorlig fysisk funksjonshemmet og hjerneskadd, må mennesker med Følling gå på en ekstremdiett hele livet.

Fire ganger i døgnet drikker de en erstatning for proteinene kroppen ikke tåler. Blandingen smaker forferdelig.

Det har kommet en ny medisinsk behandling, men hvorvidt den virker er avhengig av sykdomsgraden. Dersom enzymet overhodet ikke virker, vil heller ikke medisinen ha noen effekt. Så i dag, 86 år etter at sykdommen ble oppdaget, finnes det fremdeles ingen kur.