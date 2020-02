Fra nå av blir det etablert en egen korona-telefon som bemannes av legevakten i Bodø.

Det skriver Bodø kommune i en pressemelding fredag.

– Denne telefonen er ment for dem som mistenker at de kan være smittet av koronaviruset. Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt på denne koronatelefonen, i stedet for å ta kontakt direkte med legevakta eller fastlege, sier Stian Wik Rasmussen, helseleder i Bodø kommune i pressemeldingen.

Telefonen vil være bemannet mellom klokken 10-18 hver dag.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) bemanner en informasjonstelefon angående koronaviruset.

I tillegg vil kommunen etablere en feberpatrulje drevet av sykepleierstudenter, som vil reise hjem til den enkelte og ta prøver på dagtid.

– Vurderingen om du får hjemmebesøk tas av helsepersonell som svarer koronatelefonen, sier Rasmussen i pressemeldingen.

Totalt fem personer er bekreftet smittet av koronaviruset covid-19, som har sitt opphav i den kinesiske byen Wuhan i Kina. Fredag ble det kjent at en person i Bergen er smittet. Fra tidligere av er det bekreftet ett smittetilfelle i Tromsø, samt tre i Oslo og Bærum.