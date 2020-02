Bjarne Brøndbo og Jonas Gahr Støre møttes i TV 2-programmet Presseklubben. Der fikk Ap-lederen overraskende råd av den folkelige artisten.

– Annerledes nå

I perioden da Støre var utenriksminister ble han omtalt som «Super-Jonas» og «Jonas Gahr Superstar». Etter at han ble partileder har han fått tilnavnene «tåkefyrste» og «Vingle-Jonas».

– Det er jo mine motstandere som har satt de stemplene på meg. Men det å være utenriksminister er en annen type rolle. Den er mindre omstridt, og det er mindre konflikt rundt den. Nå er politikken annerledes, sakene er annerledes og angrepene mot meg er annerledes, sier Støre i TV 2-programmet Presseklubben.

Råd fra uventet hold

Støre blir beskyldt for å være lite folkelig, og det trekkes frem som én av forklaringene på at Arbeiderpartiet ikke gjør det bedre på meningsmålingene.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo er helt sikker på hvilket råd han vil gi til Støre.

– Jeg regner med at du har rådgivere som sikkert gir deg velmente og gode råd. Men jeg synes ikke at en statsministerkandidat og leder av et stort parti noen gang skal være klovn. Du skal alltid være tydelig som politiker. Som utenriksminister sier du det var enklere, men nå må du være med på en del ting du ikke måtte da, sier Brøndbo.

Se intervjuet med Bjarne Brøndbo og Jonas Gahr Støre i videovinduet øverst i saken.

– Det skumleste du gjør

Og det har DDE-vokalisten en tydelig mening om.

– Folk sier kanskje til deg at du må være mer folkelig. Jeg er ikke så sikker på det, jeg. Jeg er ikke så sikker på at du skal være mer folkelig, for du må være deg sjøl. I den grad du ikke er det, er det det skumleste du gjør, sier han.

– Dårlig kopi

Støre svarer at han er opptatt av å være ekte.

– Det er jeg helt enig i. Hvis jeg skal være en parodi av deg selv, blir du en dårlig kopi. Og noen mener at det å ta med pressen hjem eller å vise frem barna sine, er folkelig. Men det er jeg uenig i.

Støre sier han heller vil beskytte sine nærmeste.

– Jeg mener jeg har både rett til og plikt til å beskytte de som ikke har valgt mitt liv. Jeg har respekt for at andre gjør det, men jeg vil ikke legge ut ungene mine på Instagram, og jeg vil ikke ha pressen inn på kjøkkenet mitt, sier Støre.

Presseklubben sendes hver fredag kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil gratis på TV 2 Sumo.