TV 2 har de siste dagene fortalt om en nabolag i Rauma i Møre og Romsdal som har blitt krenket av en nabo over en periode på 20 år.

Torsdag ble mannen pågrepet, etter at han skal ha fremsatt en trussel mot en av naboene som stilte opp i TV 2s reportasje.

Han ble pågrepet av fire politifolk hjemme hos seg selv.

Fredag ble mannen fremstilt for varetektsfengsling i Romsdal tingrett.

– Vi har krevd fire ukers varetektsfengsling av siktede. Bakgrunnen er at siktede ble pågrepet torsdag ettermiddag, for trusler. Så har vi vurdert det slik at det er gjentakelsesfare og vil ha ham fengslet i fire uker, sier politiadvokat Janne Woie til TV 2.

Politiet ser svært alvorlig på truslene, og mener altså han kan begå nye straffbare handlinger om han ikke varetektsfengslet.

Varetektsfengslet

Fredag ettermiddag ble det klart i en kjennelse fra Romsdal tingrett at mannen varetektsfengsles i fire uker.

Politiet sier de fremdeles etterforsker saken, men at det er skjellig grunn til å mistenke at det var mannen som sendte drapstruslen. Det er også gjort en psykiatrisk undersøkelse av mannen, for å vurdere hvorvidt han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Astrid Bolstad, som ikke har noen kommentar til saken.

I dekning

Drapstrusselen ble fremsatt mot en av naboene som har stått frem på TV 2 de siste dagene og fortalt om hvordan de i 20 år har blitt truet, krenket og plaget av den sammen mannen, uten at de har fått hjelp til å leve et normalt og fredelig liv.

I trusselen til Bård Ivar står det «Faen!!!!!! dette skal du angre, skjemme meg bort p tv2 nyheter, i dag klokken 18:00 henretter jeg deg/».

MELDING: Dette er meldingen mannen skal ha sendt Bård Ivar. Foto: TV 2

– Jeg blir redd, trist, det er forferdelig å få slik melding, jeg har små unger og kone, når de truer på familie, det er ikke godt, det ender opp at vi må rømme, vi må ta alle drapstrusler alvorlig, når han gir et klokkeslett når jeg skal ende mine dager, så er ikke det trygt, det er veldig tung, sier Bård Ivar til TV 2.