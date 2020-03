Disse endringene gjorde stuen mye varmere

Her får hun en litt vanskelig oppgave. Det er nemlig ikke så mange måter å møblerer dette rommet på. Det er langt og smalt, og hun må oppfylle ønsket om stor sofa med stor tv.

Kirsten ønsker å gjøre alle flater så enkle som mulig. Bort med panel og strukturtapet, frem med slette vegger som skal males i en lys, varm palett.

Videre vil hun lage en liten deling mellom spisestue og resten av rommet. Dette løser hun på enklest mulig måte med spiler. Enkelhet, men med lune farger og tekstiler er hennes ønske for resultatet.

SPISEKROK: Den nye spisekroken har fått et helt annet, og mye lunere uttrykk enn den hadde. Foto: Pandora Film / TV 2.

Grunnarbeidet

Den gamle tapeten viser seg heldigvis å være enkel å fjerne. Vi fukter den grundig med varmt vann, og skraper den bort ved hjelp av sparkelspader. Deretter slipes det lett over og sår blir sparklet. I taket viste det seg at vi kan fjerne panelet, og at det faktisk er gipsplater under. Også her blir sår sparklet.

Siden både vegger og tak skal males, tapetserer vi med tynn armeringsduk slik at flatene skal bli fine før maling.

Den gamle, store peisen blir også revet og vi legger nytt gulv med varmekabler under.

Møbelbygging

Under vinduene skal det være en lang hylle for oppbevaring, en hylle som også er mulig å sitte på om det trengs plass til flere. Vi bygger den av en type mdf-plater som tåler fukt. Denne sorten har vi erfart at kan males på kantene uten at man må sparkle først.

Hyllen får noen åpne felt, ellers blir det skapdører.

FUNKSJONELT: TV-krok i den ene enden, og oppbevaring og lesekrok i den andre. Foto: Pandora Film / TV 2.

Litt mer komplisert er det med sofabordene som står på designer Kirstens ønskeliste. De er runde med tykk topplate. Det ene er som en stor «tre-puff», det andre har tre tykke runde ben. Her må Andreas tenke ut en god løsning.

De tykke kantene på begge bordtoppene blir laget ved hjelp av bøybar finér, montert på runde plater. Til bordet, som skal ha tre ben, bruker Andreas betong. Plastrør kappes i riktige lengder og blir fylt med betong. I betongen har han plassert gjengestag slik at bena kan skrus fast i toppen. Smart.

Både bord og hylle blir til slutt malt, bordene i gråfarger og hyllen i en varm, brun farge.

SPESIALDESIGNET: De runde bordene kan ha ulike funksjoner og passer fint inn i sofahjørnet. Foto: Pandora Film / TV 2.

Spilevegg

Til spileveggen mellom spiseplass og resten av stuen bruker vi runde stokker, på 45 mm i diameter, samme type som man lager rekkverk til trapper av.

De blir festet til gulv og tak på en slik måte at de kan fjernes om man trenger mer plass til for eksempel langbord. Også disse blir malt.

DELEVEGG: Spileveggen kan fjernes ved behov for større plass. Foto: Pandora Film / TV 2.

Peisen

Den gamle murte peisen tok stor plass og brukte lang til på å varme opp rommet.

DREIBAR: Den nye peisen kan dreies slik at man kan se flammene fra både den ene og den andre siden. Foto: Pandora Film / TV 2.

Kirsten vil heller ha en enkel frittstående ovn, og vi monterer en med stort glassfelt. Dette er en ovn som kan dreies slik at man kan se flammene enten man sitter i den ene eller den andre enden av rommet.

Pipen blir til slutt fliset, helt fra gulv til toppen av skråtaket. Det er faktisk hele fire meter opp!

Støydemping

Store, glatte flater på vegger og tak er fint, men det byr på akustiske utfordringer. Det er nemlig lite som bryter lyden.

I dette tilfellet er det også svært høyt under taket, og når vi river panelet oppdager vi at det blir svært ubehagelig lyd her.

Møbler og teppe på gulvet vil hjelpe, men hva med blå støydemping på veggen?

En pakke akustikkplater blir kjøpt inn, skåret til med runde hjørner, og kledd med knall blått ullstoff. Ikke verdens enkleste sak å montere på vegg. Men ved hjelp av trelekter skrudd i veggen, selvklebende borrelås og noen små skruer fikk vi det til slutt ganske godt til. Det hjalp godt på lyden!

STØYDEMPING: De blå putene på veggen fungerer både som dekorasjon og støydemping på samme tid. Foto: Pandora Film / TV 2.

Møblering og belysning

Store, grå sofaer blir plassert i TV-kroken. Den ene henvendt mot TV, den andre på kortveggen, henvendt mot resten av rommet.

FARGER: Kontraster og ulike fargetoner gjør seg godt sammen. Foto: Pandora Film / TV 2.

Til spisestuen har Kirsten funnet et lekkert, lyst trebord og stoler som er gode å sitte i. Ved spileveggen gjøres plass til klassisk, norsk design med hvilestolen, Siesta, fra Hjelle. En komfortabel liten lesekrok her altså.

Nå har rommet og alle møblene varme naturfarger, i spekteret fra «lin» til «varm brun». Foruten støydemperne og det lille blå bildet jeg lager, blir lampene de eneste fargeklattene i rommet.

Rustbrune gummilamper over spisebord og gul lampe ved sofa og i lesekrok.

Velkommen hjem

Det var fint å ønske huseierne velkommen hjem. Dagen var fin og lys og solen kom vakkert gjennom de nye, gyldne gardinene.

Kanskje ikke den største forandringen på rommet denne gangen, men et rom med delikate farger og fine flater som vi tror kan bli fint å leve med i lang tid fremover.

Takk for oss!

– Kjersti