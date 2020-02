Personene har vært i et område i Italia der flere er smittet av koronaviruset, og kontaktet legevakta på grunn av influensasymtomer. De er isolert hjemme og kommunen leverte prøver av dem til Sykehuset Innlandet, tirsdag.

– De som venter på svar er engstelige og synes det er belastende å vente så lenge. Det gjelder også familiene rundt dem. Vi har stor forståelse for dette, sier ordføreren i Elverum, Lillian Skjærvik, til TV 2.

Hun forteller at de som er isolert daglig følges opp av kommuneoverlegen.

– Har dere fått noe svar på hvorfor det tar så lang tid å få svar fra sykehuset?

– Nei, vi har ikke fått noen forklaring. Men vi har fått bekreftet at prøvene er på et laboratorium i Oslo og forventer svar i løpet av lørdag ettermiddag, sier ordføreren.

Det er kommuneoverlegen, Knut Skulberg, som holder kontakt med de som er isolert.

– Vi har stor forståelse for at de som er isolert, og at familien rundt synes at det er belastende at det tar såpass med tid å få svar på prøvene, skriver han i kommunens pressemelding.

Han opplyser at familien vil bli orientert så får prøveresultatene foreligger.

– Personene tok selv kontakt med legevakta fordi de hadde influensasymptomer etter turen til Italia. De fem har vært isolert i sitt hjem etter at de kontaktet legevakta. De har hatt daglig kontakt med kommuneoverlegene og fått nødvendig oppfølging.

Kommuneoverlege Knut Skulberg understreker at det er ingen dramatikk knyttet til dette. Vi følger nødvendige rutiner og følger med på situasjonen.

– Vi har forståelse for at situasjonen skaper uro i befolkningen, men det er ingen grunn nå til å tro at det er et større utbrudd i Elverum. Vi anbefaler at folk følger rådene fra folkehelseinstituttet for å forebygge smitte, sier Skulberg.