I fjor var Ap-lederen den femte mest omtalte personen her i landet, bak blant andre Erna Solberg og Donald Trump.

Det er ikke alltid Støre synes fremstillingen av ham gir et riktig bilde.

– Når jeg ser hvordan jeg gjengis, så blir jeg veldig alvorlig og stiv. Det føler jeg ikke stemmer med den jeg er, men det er den jeg blir i mediene, sier Jonas Gahr Støre i TV 2-programmet Presseklubben.

Overrasket

Støre sier han ofte får andre tilbakemeldinger fra dem som møter ham ansikt til ansikt, enn dem som kun har sett ham gjennom mediene.

– Jeg skal ikke fraskrive meg det ansvaret selv og skylde på mediene, men når jeg får høre fra folk at det var mer spennende å møte deg personlig enn å se deg på TV, så plager det meg, sier Støre.

Ukjent side

Støre har vært Arbeiderparti-leder siden 2014. Han har tre sønner med kona Marit Slagsvold. Og det er nettopp på hjemmebane at Støre får høre at de ikke alltid kjenner igjen fremstillingen av ham i mediene.

– Hva sier sønnene dine?

– Det de har sagt, er at de opplever at jeg er mye mer leken enn de ser på TV. Jeg er pappa til tre gutter, og bestefar til to, og der er det lek og den nærheten som de ikke ser igjen, sier Støre.

Han forteller at sønnene også oppmuntrer ham når det er tøft.

– Når det er tunge tider, så snakker jeg med dem om det. Da slår de meg på skulderen og oppmuntrer. De er viktige folk for meg, sammen med nær familie.

