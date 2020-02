Grimsbø og Frafjord melder seg klare for Norge

Grimsbø er også høyaktuell til OL, dersom hun holder seg skadefri.

– Kari har ikke vært ferdig med landslaget, men etter det siste inngrepet i kneet i mai i fjor har hun brukt tiden på å komme seg tilbake i trening og kamp. Hun har ennå ikke spilt mer en 15/20 minutter i to seriekamper, men vi håper hun får mer spilletid nå. Så får vi se om kneet holder. Går det greit, er hun aktuell for oss, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

Det er ikke sikkert at det er slik med den tidligere landslagskapteinen Frafjord.

– Jeg stiller opp nå for å prøve og hjelpe laget til OL. I utgangspunktet er jeg ikke aktuell for OL-spill. Det er ikke lagt noen planer lenger enn kvalifiseringen. Jeg ønsker å bidra for laget i kvalifiseringen, sier Frafjord til NTB.

Frafjord, ble OL-mester i både 2008 og 2012, ga seg i utgangspunktet med håndball i mai 2018. Senere samme år gjorde hun comeback i danske Esbjerg. På landslaget ga 34-åringen seg i 2016.

– Marit var reserve i VM sist da Vilde Mortensen Ingstad var skadet, og Vilde tåler ennå ikke mye belastning med både klubb og landslag. Marit har sagt at hun kan bidra hvis vi trenger det, og til disse kampene behøver vi tre linjespillere. Hun er en god forsvarspiller også, og i forsvar trenger vi alt vi har, sier Hergeirsson.

35 år gamle Grimsbø har slitt med knærne og prioriterte derfor klubblaget Györ i fjor. Til VM i Japan erklærte hun seg uaktuell. Nå er det altså tid for comeback.

Trio tilbake

Hergeirsson får også med seg Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Henny Reistad. Ingen av dem var med i VM i Japan i desember på grunn av skade.

OL-kvalifiseringen spilles i slutten av mars. Montenegro, Romania og Thailand er de tre andre lagene i Norges gruppe. De to beste går til sommerens sommerleker i Japan.

– Dette blir utrolig spennende, jeg og laget gleder oss masse. Vi har ikke spilt så viktige kamper på denne tiden av året i hele min trenertid. Og vi har et spennende mannskap som vil slåss for denne OL-plassen, forteller landslagssjefen.

Det er første gang at Norge deltar i en OL-kvalifisering. Tidligere har Norge vært kvalifisert som enten regjerende europa- eller verdensmester.