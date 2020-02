Engelsk avis: – Koronaviruset kan stoppe Liverpool-tittel

Liverpool leder Premier League med 22 poeng og vil etter alle solemerker vinne tittelen for første gang på 30 år.

Det eneste som kan stoppe rødtrøyene er koronaviruset.

Ifølge den troverdige engelske avisen The Telegraph er det ingen garanti for at Liverpool vil stå igjen som vinnere til slutt dersom ikke alle kampene spilles.

Det er heller ikke sikkert at de tre nederste lagene vil rykke ned, ifølge avisen.

Det finnes for øyeblikket ikke et regelverk som tar høyde for at myndighetene avlyser alle sportsarrangementer i en periode på for eksempel to måneder.

En rekke sportsbegivenheter har de siste dagene blitt avlyst på grunn av viruset som sprer seg som ild i tørt gress.

Alle helgens kamper i den sveitsiske toppserien i fotball er utsatt som følge av frykt for spredning av det nye koronaviruset.

Det bekreftet ligaledelsen i en uttalelse fredag ettermiddag. Beslutningen om utsettelse kom kort tid etter at regjeringen i landet hadde nedlagt forbud mot gjennomføring av alle arrangementer der mer enn 1000 mennesker er ventet å delta.

Hva som skjer dersom det samme skjer i Premier League er uvisst.

– 30 års ventetid for så å bli stoppet av et virus. Det skulle tatt seg ut. Det er skrekken for alle Liverpool-supportere i den forstand at de ikke får oppleve det de har sett frem til. Alle er innforstått med at de kommer til å løfte pokalen, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Han har ingen tro på at sesongen bare vil bli slettet. Stamsø-Møller mener all logikk tilsier at tabellen vil bli stående slik det ser ut ved et eventuelt avbrudd.

– De må jo ta det igjen senere. Hvis man bruker eksempler fra avbrutte fotballkamper: Hvis det er umulig å spille kampen om igjen, står resultatet. Man kan ikke slette alle kampene. Jeg kan ikke tenke meg at det er en mulighet engang. Det er ett og annet panel i FA som gjør mye rart, men der tror jeg grensen går, sier Stamsø-Møller.

Jeez.. imagine if Premier League fixtures get wiped out by coronavirus before Liverpool's won it. pic.twitter.com/qZGSER4ls3 — Piers Morgan (@piersmorgan) February 27, 2020

Vittige Liverpool-tunger hevder at Virgil Van Dijk vil stoppe koronaviruset.

– Han er mannen til å stoppe det, humrer Stamsø-Møller.

TV 2-eksperten tror problemet er større i andre land.

– Det er allerede gått veldig utover Serie A. Der vil de etter hvert få et stort problem med å avvikle alle kampene innen sesongslutt. Så kommer det et mesterskap etter det. Der er det et reelt problem. Et mulig scenario er at man ikke får berammet kamper som blir avlyst, sier Stamsø-Møller.

– Det gjelder å komme seg over nedrykksstreken før koronaviruset slår til?