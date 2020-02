Malin (18) ble nektet å leie leilighet fordi hun er bifil

18 år gamle Malin Sollund Jacobsen fra Burfjord i Troms ønsket å leie en hybel i Trondheim, da hun til høsten skal starte på videre utdanning i byen.

Hun la ut en annonse på en Facebook-gruppe, og ble etter kort tid kontaktet av en kvinne som hadde en aktuell leilighet til leie.

Det var lokalavisen Framtid i Nord som omtalte saken først.

Ble blokkert

Vedkommende starter meldingen med å beskrive leiligheten hun skal leie ut, før hun – etter mange mellomrom – avslutter slik:

«Men ser nå at du er bifil så dessverre er ikke det aktuelt beklagelig vis.»

Dette er meldingen Malin Sollund Jacobsen mottok fra kvinnen. Foto: Skjermdump/Privat

Sollund Jacobsen forteller til TV 2 at kvinnen deretter blokkerte henne, slik at det ikke var mulig å svare.



– Det er skuffende. Først var jeg lei meg over at hun faktisk tok seg tid til å gå gjennom profilen min for å finne ut at jeg er bifil. Og så sendte hun meg melding. Jeg forstår ikke vitsen, sier 18-åringen.

Skuffelsen gikk raskt over til sinne. Også Sollund Jacobsens mor reagerte sterkt på kvinnens oppførsel.

– Nå er jeg mest irritert over at det går an at folk har slike holdninger. At legningen min skal ha noe å si på om jeg får boplass eller ikke.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen, som ga uttrykk for at hun ikke ønsker å kommentere saken.



Stod frem på Facebook

Sommeren 2019 delte nemlig Sollund Jacobsen et åpent innlegg på Facebook-profilen sin, hvor hun stod frem som bifil – etter det hun beskriver som en lang periode i tenkeboksen.

«Æ har en ting æ har hatt lyst til å snakke om i et par år nu, men som æ ikke har turt å fortelle fordi æ har vært redd for reaksjonan (...) Så nu e æ endelig klar til å fortelle at æ e bifil.»

«Æ like jente akkurat like godt som æ like gutta. Å det e egentlig ikke nokka æ skamme mæ over, men æ blir så frustrert og redd når æ ser kordan folk rundt mæ reagere på andre som e i samme situasjon», skriver hun åpenhjertig.

Ønsker åpenhet

18-åringen ønsker nå mer åpenhet omkring slike opplevelser. Etter at saken først ble omtalt, har hun fått mange positive og fine tilbakemeldinger fra lesere.

– Jeg tenker at man må være mer åpen om legning og hva vi opplever, for det er flere som opplever at folk mener noe annet om oss. Jeg har også erfart at folk ikke vil være venn med meg på grunn av legningen min. Så vi må være mer åpne, konstaterer hun.