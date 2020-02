Støre ber Solberg skifte ut fiskeriministeren

SV-leder Audun Lysbakken varslet i dag at partiet fremmer mistillitsforslag i Stortinget mot fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H).

Ap-leder Jonas Gahr Støre utelukker ikke at Arbeiderpartiet kan komme til å støtte et mistillitsforslag.

– Nei, men nå skal vi se på det forslaget som kom i dag. Vi har sagt tidligere at den måten dette er håndtert på ikke er tillitvekkende, sier Støre til TV 2.

SV ga statsminister Erna Solberg (H) frist til fredag ettermiddag med å avskjedige fiskeriministeren, noe både Rødt og Ap i Stortinget støttet.

Da fiskeriministeren ikke trakk seg i statsråd i dag etter den sterke kritikken han har fått i etterlønnsaken, varslet SV mistillit.

Ap-lederen er knallhard i sin kritikk at av at Solberg velger å beholde ham i regjeringen.

– Jeg mener statsråden burde ha ryddet opp i dette tidligere. Hun burde ha byttet ut fiskeriministeren, sier Støre til TV 2.

Statsministerens kontor har hatt dårlig oversikt over fiskeriministerens økonomiske ordninger, noe som er Solbergs ansvar, sier han.

– Det er det at man skaffer seg etterlønn som man ikke har rett til, den er ikke avkortet som den skulle ha vært. Det er bruk av økonomiske ordninger for å begunstige selv, og her må det være ryddighet. Og det er en kritikk av statsministeren som ikke sørger for at dette er på stell. Statsministerens kontor skal jo sørge for at nye statsråder har sine ting i orden, og her er det mange eksempler på at det ikke har skjedd.

Rødt støtter mistillit

SVs leder Audun Lysbakken mener saken er spesielt alvorlig fordi den handler om at de på toppen skal behandles likt som alle andre.

– Folk som har mottatt penger de ikke har krav på fra NAV blir straffet hardt, og da kan ikke en statsråd i samme situasjon slippe unna uten reaksjon, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

Frp sier de nå skal vurdere forslaget, men at Erna Solberg fortsatt har mulighet til å rydde opp.

– Vi støtter selvsagt forslaget. Stortinget kan ikke leve med en minister som misbruker offentlige ordninger for etterlønn. Han har svindlet til seg skattepenger og mener til og med at dobbeltlønna har vært velfortjent. Det er det vel ingen utenfor regjeringskontorene som tror på, sier Bjørnar Moxnes (Rødt) til TV 2.

Solberg kan løse saken

SV hadde i utgangspunktet krevd at statsminister Erna Solberg måtte gi Sivertsen sparken i statsråd fredag. Bakgrunnen er at Sivertsen urettmessig søkte og mottok 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.