Det opplyser Bergen kommune, fredag ettermiddag.

Vedkommende kom til Bergen på tirsdag, og skal ha blitt syk noen dager etter hjemkomst, og tok da kontakt med helsevesenet.

– Det er moderat sykdom, ikke alvorlig, sier Brita Øygard, direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Kommunen sier at de ikke vet om mannen er i noen spesiell risikogruppe. De merker også at bergensere er bekymret for smitte.

Personen er nå i hjemmeisolasjon i boligen sin i Bergen. Etat for helsetjenester i Bergen kommune undersøker nå hvem vedkommende har vært i kontakt med, og Bergen legevakt vil gjennomføre tester på personer som kan være utsatt for smitte.

– Det har vært veldig stort trøkk. Vi er opptatt av å fortelle at det er ikke farlig for de fleste av oss å bli smittet. Men vi ber alle som har vært på reise i områder med smitte eller folk som opplever symptomer, om å kontakte oss, sier Beate Husa til TV 2.

Kommunen understreker at folk ikke trenger å bekymre seg, men være på vakt for symptomer.

– Innbyggere som kan ha vært utsatt for smitterisiko, vil få direkte informasjon av helsetjenestene om hvordan de skal forholde seg. For øvrig oppfordrer vil alle innbyggere om å ha gode hygienetiltak, sier direktør i Bergen kommune, Brita Øygard.

Tilfellet i Bergen er dermed det femte i Norge. Torsdag ble påvist tre nye tilfeller i Oslo og Bærum. Det første tilfellet ble registrert hos en kvinne i Tromsø.

– Vi skal forsøke og forsinke og begrense smitten, sier Beate Husa (KrF), byråd for eldre, helse og frivillighet.

Ingen av de smittede er alvorlige syke.