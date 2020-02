Tre hundre flyktninger og migranter er allerede kommet til grensen mellom Hellas og Tyrkia. Tyrkia åpnet grensen mot Syria etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i Idlib natt til fredag. En annen gruppe migranter var i morges klare til å legge ut i båt fra Tyrkias vestkyst over til øya Lesvos i Hellas. Blant disse var det både syrere, iranere, irakere, marokkanere og pakistanere. Hellas styrker vaktholdet ved grensen.

– Må på banen

Tyrkia kommer ikke lenger til å hindre flyktninger fra å ta seg til Europa. Tyrkisk politi, grensepoliti og kystvakt har fått ordre om å tre til side.

– Det betyr at det nå er ekstra viktig at vi får rask kontroll over det som kan bli en ny stor flyktningestrøm til Europa. Vi må sikre oss at Norge er forberedt, sier Frp-leder Siv Jensen.

Hun utfordrer justisminister Monica Mæland (H) på hva regjeringen nå vil foreta seg for å sikre Norge. Hun understreker at da Frp hadde en hånd på rattet fikk regjeringen rask kontroll under flyktningkrisen i 2015.

– Nå må Mæland på banen før det blir en situasjon i Norge vi ikke har kontroll over, skriver Jensen i en kommentar til TV 2.

Forsterket kontroll

Frp ber om at at «Russland-instruksen» skal gjeninnføres. Det innebærer at dersom du har vært gjennom et trygt tredjeland så skal ikke Norge behandle asylsøknaden. Det vil i praksis bety at folk blir avvist ved grensene. Partiet ber også om at grensekontrollene skal forsterkes på alle grenseovergangene slik at ingen migranter og flyktninger som reiser gjennom Europa får komme inn i Norge.

Frp fikk gjennomslag i Granavolden-plattformen for at det skal innføres en ny bestemmelse i utlendingsloven som gir begrensede rettigheter ved en stor flyktningestrøm.

Personer som har behov for subsidiær beskyttelse skal ikke ha rett til familiegjenforening, og heller ikke opptjene rett til permanent bosetting. De skal få beskyttelse i den avgrensede perioden de trenger det, men så sendes raskt tilbake til hjemlandet.

Støtte fra NATO

Fredag innkalte Stoltenberg NATO-rådet til møte på oppfordring fra Tyrkia for å drøfte situasjonen. Etter møtet uttalte generalsekretær Jens Stoltenberg at NATO-landene fordømmer luftangrepene fra Syria og Russland.

– Jeg ber dem stoppe denne offensiven, respektere internasjonal lov, og støtte FNs anstrengelser for å få til en varig fredelig løsning i Syria, sa Stoltenberg på en pressekonferanse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skriver på Twitter at Norge er sterkt bekymret for opptrapping av konflikten i Idlib.

– Norge fordømmer angrepene. Kampene må stanse, humanitære aktører må få uhindret tilgang, skriver Eriksen Søreide.

EU verner om sikkerheten

Norge bidro sist uke med 77 millioner til humanitær hjelp til Syria, men hun understreker i en uttalelse at bare en varig våpenhvile og en politisk løsning kan få slutt på lidelsene. Eriksen Søreide ønsker ikke å stille til intervju om saken.

Også EUs utenrikssjef Josep Borrell advarer og sier EU vil ta i bruk alle virkemidler for å verne om sikkerheten sin. Borell skriver på Twitter at det er fare for en større, åpen internasjonal militær konfrontasjon. Fredag ble 16 syriske regimesoldater drept i et tyrkisk gjengjeldelsesangrep.