Adrian Sellevoll (21) ble kjent via reality-programmet Ex on the Beach i 2018 og senere som deltaker i Skal vi danse på TV 2. Søndag røk han ut av Farmen kjendis.

I «Farmen»-universet er ikke mye overlatt til tilfeldighetene. Visjonen er at deltakerne skal leve i et Norge for 100 år siden, uten hjelpemidler eller kontakt med nåtiden.

Gang på gang, særlig i kjendisversjonen, viser det seg at det ikke er lett å holde deltakerne i tøylene.

Lurte produksjonen

I en artikkel fra Dagbladet kom det frem at Tommy Sharif, Per Sandberg og Adrian Sellevoll lurte produksjonen.

– Per, Adrian og jeg rodde bort til markedet da det var stengt midt på natta, fortalte Sharif til Dagbladet.

– Per begynte å bli litt desperat etter tobakk, og Adrian er alltid tørst og ville få tak i noen drikkevarer, fortsatte han.

Bringebærlikør og karameller

Til God kveld Norge bekrefter Sellevoll historien og legger til at han ved flere anledninger klarte å lure til seg drikkevarer og diverse annet.

– Jeg er veldig flink til å knekke koden på kodelåser. Produksjonen hadde et lager under trappen, med en hengelås som hadde tre siffer. Det første jeg gjorde, var å knekke koden på den låsen, avslører Sellevoll overfor God kveld Norge.

– Jeg gikk inn der og drakk likør - bringebærlikør. Jeg fikk med meg Tommy Sharif, for jeg ville ikke gjøre det alene.

I tillegg til likør, fant 21-åringen karameller og tannkrem.

God kveld Norge har vært i kontakt med Tommy Sharif som bekrefter regelbruddet.

– Eneste jeg bekrefter er at det lå utrolig gode karameller der. Verdens beste karameller, sier han.

Sellevoll synes det er greit med slike lovbrudd på Farmen.

– Der skal det være litt sånn ulovligheter, svarer han.

Basert på tillit

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, forteller til God kveld Norge at det handler om tillit mellom produksjonen og deltakerne.

– Farmen er ikke en fangekoloni. Produksjonen er basert på tillit mellom de som er med og vi som er med å lage programmet. Men vi oppfordrer deltakerne sterkt til å følge de reglene som gjelder for oppholdet på Farmen-gården, forteller Iversen.