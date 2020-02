– Etterforskningen er i en kritisk fase der vi ønsker å forhindre at viktige bevis blir forspilt, sier politiadvokat Rita Parnas til TV 2.

Fredag ber hun Oslo tingrett om å få varetektsfengsle tre 17 år gamle gutter for drapsforsøk.

Fra tidligere sitter allerede to 17-åringer og en 16 år gammel jente i varetekt siktet for det samme drapsforsøket.

Ukjent helsetilstand

En 21 år gammel mann, som ifølge politiet er bekjent av flere av de siktede, ble sent lørdag 1. februar knivstukket på Linderud T-banestasjon.

Mannen ble hastet til sykehus med kuttskader blant annet i ansiktet og i lysken. Hans bistandsadvokat Thomas Benestad ønsker ikke å fortelle hvordan det går med ham i dag.

– Vi har ingen kommentar til saken per nå, sier han.

Nekter straffskyld

Ifølge politiadvokat Parnas har noen av de siktede foreløpig ikke ønsket å forklare seg. Politiet ser ikke bort fra at det er enda flere ungdommer som har vært involvert i hendelsen.

– Har politiet et klart bilde av hva som har skjedd og hvorfor?

– Det er for tidlig å svare på det spørsmålet, sier Parnas.

Forsvareren til den ene 17-åringen som fremstilles for varetektsfengsling fredag, advokat Johnny Veum, sier at hans klient har forklart seg for politiet.

– Han sier han ikke har noe med dette å gjøre. Utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

Også en annen av 17-åringene nekter straffskyld etter siktelsen, mens TV 2 ikke har fått kontakt med forsvareren til tredjemann.