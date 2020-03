Helt siden nyheten kom om at Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard er et par, har det blitt grafset og spekulert i parets egentlige hensikter med å stå frem som kjærester.

At de faktisk er forelsket, sliter mange med å akseptere.

– Jeg tror det har mye å gjøre med at jeg er eldre enn Petter, svarer Kirsebom i søndagens episode av «Casa Numme» på TV 2.

Aldersforskjell

– Det er ikke vanlig at jeg er eldre og han er yngre, og da reagerer folk på det, forteller hun.

Den tidligere supermodellen er 13 år eldre enn Pilgaard, og synes det er rart at det ikke reageres når mannen er eldre enn damen i et forhold.

– Det er tydeligvis kjempetabu. Ingen reagerer om det er andre veien. Jeg har vært sammen med en mann som var 22-23 år eldre enn meg. Det var aldri noen som sa noe da, sier Kirsebom oppgitt.

I november fridde Pilgaard og fikk ja. Paret er dermed aktuell med både giftermål og ny sesong av serien «Vendela + Petter» på TV 2.

Ikke lyst på barn

Men barn blir det ikke.

– Jeg har aldri hatt lyst på barn, innrømmer Pilgaard.

– Det har aldri vært en greie for meg. Folk må gjerne kalle det for egoistisk, men jeg synes det er deilig å ha fokus på mitt eget liv. Jeg har aldri hatt det behovet, forklarer han.

Kirsebom innrømmer at hun synes det var veldig vanskelig i starten av forholdet. Ikke fordi hun ville ha flere barn selv, men at hun satt med følelsen av at dette var noe Petter sa, men ikke mente, grunnet den store aldersforskjellen dem i mellom.

– Jeg var lenge redd for at familien hans ikke ville akseptere meg fordi vi ikke skulle ha barn. At han hadde truffet en dame som ikke ville gi dem noen barnebarn, forklarer hun.

– Det tok litt tid før Vendela trodde på meg, smiler Pilgaard.

Kirsebom har to voksne døtre fra tidligere forhold.

Nå er hun overbevist og gleder seg til fremtiden sammen med det hun kaller sin sjelevenn.

– Den er lys og full av kjærlighet. Vi gleder oss til livet sammen, avslutter det forelskede paret.